Вчені придумали самокрутний дрон: для яких цілей він знадобився (відео)

Інженери стверджують, що БПЛА майже на 30% споживає менше енергії, ніж звичайний квадрокоптер.

Свій незвичайний безпілотник з одним гвинтом, корпус якого обертаються навколо осі, представили вчені інженери Гонконзького університету. Команда доктора Фу Чжан оснастила свій дрон лідером для сканування навколишньої території.

Безпілотник назвали PULSAR, тому що, обертаючись, він нагадує інженерам нейтронну зірку. Формат подібних дронів, що обертаються, можна часто зустріти у фантастичних фільмах, коли команда астронавтів запускає пристрій для сканування різних приміщень або печер. Наприклад, схожі апарати можна було побачити у фільмі "Прометей".

Власне, для сканування печер та складання карток і був розроблений цей безпілотник. У ході серії експериментів команда доктора Чжана продемонструвала здатність PULSAR виявляти статичні та динамічні перешкоди в режимі реального часу, відстежувати складні траєкторії та літати автономно навіть у повній темряві.

БПЛА PULSAR може літати навіть у повній темряві Фото: Соцмережi

PULSAR також відрізняється стійкістю до зовнішніх збурень вітру, що забезпечує безпечніші та стабільніші польоти в непередбачуваних умовах. При максимальній швидкості вітру 4,5 м/с PULSAR може підтримувати своє місце на місці в невеликій області. Така характеристика дозволяє безпечно та стабільно літати у дикій природі.

Оснащений мікрокомп'ютером і лідарним датчиком дрон PULSAR має повні можливості сприйняття, картографування, планування та управління як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, без необхідності використання будь-яких зовнішніх приладів.

Винахід PULSAR може заощадити 26.7% енергоспоживання в порівнянні з квадрокоптерами з такою ж площею пропелера та корисним навантаженням при збереженні хорошої маневреності.

Випробування дрону PULSAR

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