У Росії похвалилися "стійким до РЕБ" дроном "Лютик": що він собою представляє

Стверджується, що безпілотник пройшов "випробування в Україні" та його відправили на модернізацію.

Дрон "Лютик", який, як заявляється, може протистояти різноманітним системам РЕБ, у тому числі антидроновим рушницям, розроблений Сахалінським центром безпілотних технологій, повідомляє агентство ТАРС. Інженери нібито відправляли його до підрозділів окупаційної армії РФ в Україні для польотних випробувань і зараз БПЛА проходить доопрацювання.

Унікальною характеристикою дрону, про яку заявляють його розробники, є можливість протистояти системам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Дрони китайського виробництва за протоколом безпеки, якщо втрачають супутники та радіозв'язок, зависають і сідають після того, як сів акумулятор. Але "Лютик" має свою "фішку", — кажуть російські інженери.

За їхніми словами, у "Лютика" є особливе підстроювання, яке, при попаданні пристрою в зону придушення засобами РЕБ, змушує його автоматично "відскочити" в будь-які сторони, щоб вийти з-під небезпечного впливу систем радіоелектронної боротьби та повернутися до оператора, або знайти інший шлях для обходу.

Зараз інженери працюють над збільшенням вантажопідйомності безпілотника, який зараз може нести боєприпаси в 1,5 кг. Крім ударної функції "Лютик" можна використовувати і як дрон-розвідник. У цьому режимі безпілотник може протриматися в повітрі протягом години.

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