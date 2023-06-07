В Instagram може з'явитися чат-бот із штучним інтелектом: що відомо (фото)

Популярна соцмережа тестує функцію, схожу на "Мій ШІ" у Snapchat, яка дозволить вам спілкуватися з нейромережею у додатку.

Компанія Meta Марка Цукерберга активно впроваджує технології генеративного штучного інтелекту та включає її у різні функції на своїх платформах, включаючи рекламу, повідомляє ZDnet. Зараз компанія тестує нову функцію в Instagram.

Один з інсайдерів, який займається програмуванням, виклав в твіттері скриншот вікна діалогу з чат-ботом, який незабаром може з'явитися в Instagram. Алессандро Палуззі стверджує, що вже тестує варіант чат-бота для цієї платформи. За словами програміста, завдяки новій функції користувачі зможуть спілкуватися з чат-ботом зі штучним інтелектом, ставити питання та отримувати поради у своїх особистих повідомленнях.

Так може виглядати чат-бот в Instagram Фото: Соцмережi

Імовірно, у чат-бота на основі ШІ буде 30 різних "особистостей", з яких користувачі зможуть вибирати відповідну саме для себе, щоб найкращим чином отримувати відповіді на свої запитання. Наприклад, під час розмов з іншими користувачі зможуть запросити нейромережу приєднатися до розмови, вказавши її ім'я @AI в чаті.

Поки що все виглядає так, що чат-бот в Instagram буде дуже схожий за призначенням та дизайном на аналог "My AI" у додатку Snapchat. Експерти зазначають, що подібна функція Snapchat не надто популярна у користувачів цієї соцмережі, тому дуже цікаво, як нейромережа буде інтегрована в Instagram і як її сприймуть: чи це стане корисною функцією або буде швидко забуто, як нікому не потрібний інструмент.

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