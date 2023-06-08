Хакери влаштували "шопінг": особисті дані 10 млн росіян потрапили в інтернет

Жертвами атаки стали магазини, які використовують клієнтську систему "1С-Бітрікс".

В інтернеті розповсюджується база з особистими даними клієнтів великих мереж Росії, повідомляють Відомості. Цікаво те, що черговий витік походить від хакера, який раніше викладав персональні дані клієнтів "Сбербанку".

Загалом, судячи з моніторингу злитих баз, жертвами стали 7,8 млн. клієнтів французької мережі гіпермаркетів "Ашан" і 3 млн. клієнтів магазинів Gloria Jeans (речі яких раніше продавалися в Україні й проти продукції якої, пошитої на окупованих територіях, протестували українці). За словами експертів, витік стався через проблеми з безпекою у ПО "1С-Бітрікс", яке використовували у цих компаніях.

У файлах вказані імена клієнтів, адреси доставки та телефонні номери. У російській мережі "Ашана" журналістам підтвердили факт витоку і заявили про розслідування, що почалося, а в Gloria Jeans перевіряють, чи належать дані покупцям.

Втім, місцеві кіберфахівці заспокоюють публіку: "Усі бази знаходяться у вільному доступі в телеграм-каналі хакера, а отже, для нього вони не мають практичної цінності", — кажуть вони. Однак, якщо для хакеру вони непотрібні, то це не означає, що вони не стануть у нагоді іншим шахраям, про що скромно замовчують російські експерти.

У компанії "1С-Бітрікс" всю провину перекладають на торгові мережі та заявляють, що їхня система баз даних для сайтів постійно отримує оновлення безпеки, про що клієнти відразу отримують відповідну інформацію. Якщо ІТ-відділ торгової мережі не оновлював ПЗ "1С-Бітрікс", то це не вина розробників.

Раніше Фокус писав про те, що в КНДР офіційно працює 10 тисяч хакерів: 50% валюти Кім Чен Ин отримує від кіберкрадіжок.