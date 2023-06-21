Нові функції браузера Chrome для iOS: як налаштувати і з толком використовувати
Google продовжує вдосконалювати свій браузер для користувачів iPhone та iPad, додаючи в нього корисний функціонал.
Компанія Google анонсувала великі нововведення для користувачів "яблучної" техніки у свіжу версію мобільного браузера Chrome, повідомляється в офіційному блозі пошуковика. Тепер його можливості значно розширюватись і браузер отримає дуже корисні інструменти.
Раніше програма Google Lens була окремою програмою, але незабаром вона інтегрується прямо в мобільний браузер. Наприклад, камеру можна буде запустити прямо з нього, якщо вам знадобиться пошук якихось предметів на фотографії. Причому пошуковик запропонує знайти необхідне в онлайн-магазині та покаже вартість товару. Причому необов'язково шукати по картинках онлайн, користувачеві буде доступний пошук власних фотографій з галереї знімків.
Навчився браузер перекладати окремий фрагмент тексту на сторінці, адже раніше він перекладав її цілком. Правда, поки що ця функція доступна тільки користувачам зі США, але дуже скоро доступ до неї отримають всі інші.
Мобільний Chrome також навчився додавати потрібну подію прямо до вашого розкладу в календарі. Для цього потрібно утримувати палець на певному фрагменті тексту на сайті, вказати день та час та вибрати спеціальний пункт у контекстному меню браузера.
Поліпшився навігаційний функціонал браузера. Утримуючи палець на будь-якій адресі на сайті, ви зможете переглянути подробиці на картах Google і за необхідності прокласти маршрут до потрібної точки.
Раніше Фокус писав, що Google за допомогою ШІ приміряє на вас одяг: обіцяють, що знайдеться будь-який розмір.