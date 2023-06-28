АІ може протистояти телефонним аферистам: чат-бот Apate доведе до нерівного зриву

Виявляється, не тільки українців намагаються "розвести" телефонні аферисти, а й за кордоном від них страждає безліч людей.

Експерти з кібербезпеки Університету Маккуорі (Сідней) винайшли багатомовний чат-бот, призначений для утримання шахраїв на лінії, повідомляється на офіційному сайті університету. Мета чат-бота якомога довше за допомогою балаканини утримувати на телефоні афериста, щоб у нього залишалося все менше часу для своїх шкідливих спроб з іншими абонентами.

За статистикою, в усьому світі люди втрачають близько $55 млрд від телефонних афер і тому вчені згенерували безліч фальшивих особистостей для балаканини зі злочинцями. Система, названа Apate на честь грецької богині обману, буде обманювати шахраїв і в них буде менше часу для обдзвону вразливих справжніх жертв. Кількість шахрайських обдзвонів постійно зростає, адже злочинці використовують інтернет-телефонію, яка дозволяє їм маскувати своє місце розташування.

Команда вчених при створенні чат-бота почала з аналізу шахрайських дзвінків і виявлення методів соціальної інженерії, які використовують злочинці, тим самим заклавши базу сценаріїв розмови. Потім вони навчили чат-ботів набору даних реальних шахрайських розмов, від записів шахрайських дзвінків до розшифровок шахрайських електронних листів, щоб бот міг генерувати свої власні розмови, що нагадують розмови про реальні шахрайські дзвінки.

Група вчених, які створили чат-бота проти телефонних шахраїв Фото: Соцмережi

Клонування людського голосу за допомогою ШІ дало змогу дослідникам розробити так званих "агентів ШІ", здатних вільно говорити, набувати певного образу і залишатися в курсі розмови, будучи переконливо послідовними у своїх відповідях.

Цих ботів можна навчити будь-якої мови або акценту, а оскільки телефонне шахрайство є глобальною проблемою, цю технологію можна розгорнути в будь-якій точці світу.

На сьогодні чат-бот Apate вміє утримувати шахрая на лінії протягом п'яти хвилин, але вчені хочуть, щоб цей результат дорівнював хоча б 40 хвилинам.

Дослідники кажуть, що вже ведуть переговори з операторами зв'язку в Австралії, щоб їхнім чат-ботом могли користуватися всі охочі.

Раніше Фокус писав, що один стартап випустив незвичайний монокль із вбудованим ШІ: що вміє диво-гаджет.