World of Tanks, Minecraft і Roblox: РФ масово "промиває мізки" в онлайн-іграх, — NYT

Пропагандисти влаштовують концерти і паради танків у відеоіграх, щоб виправдовувати війну в Україні та вербувати молодих людей, кажуть дослідники.

З російською пропагандою борються багато інтернет-майданчиків, соціальних мереж і засобів масової інформації, але вона успішно перекочувала у відеоігри. Про це пише у своєму матеріалі New-York Times.

Експерти видання зазначають, що такі ігрові платформи, як Discord і Steam, стають онлайн-платформами для російської агітаційної пропаганди, поширюючи серед нової, здебільшого більш молодої аудиторії, потік пропаганди, який Кремль використовує, щоб виправдати війну в Україні. Російські гравці та блогери використовують букву "Z", яка у 2022 році стала символом російської окупаційної армії.

"Російська пропаганда намагається просувати свій режим по-новому", — сказав журналістам NYT Артем Старосек, голова української консалтингової компанії "Мольфар", яка аналізує онлайн-загрози. Його колеги виявили понад десяток випадків прокремлівської пропаганди в Minecraft, Roblox, російських версіях World of Tanks і World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare і War Thunder. Майже всі звеличували перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною — тему, яку пан Путін і його радники використовували, щоб заручитися підтримкою сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв'язки з політичними партіями або державними установами.

Як зазначають журналісти, у мережевій грі Minecraft (від компанії Microsoft) російські гравці відтворили "битву за Соледар", розмістивши відео гри в соцмережі ВКонтакте. А на каналі багатокористувацької військової гри World of Tanks було відтворено парад танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році. На популярній ігровій платформі Roblox, користувач створив парад сил російського МВС (з броньовиками і автозаками), щоб відсвяткувати День Росії.

Канал російської версії багатокористувацької військової гри World of Tanks, присвячений 78-й річниці перемоги над нацистською Німеччиною, відтворив парад танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році.

Імітація битви за Соледар, який захопили російські окупанти Фото: Скриншот

При цьому ведеться не тільки загальна пропаганда "русского мира", а й виконуються більш вузькі інформаційні атаки. Наприклад, за даними очільника групи аналізу загроз Microsoft Клінта Воттса, ПВК "Вагнер" просувала "власні зловмисні наративи" в Discord і Steam, для вербування до свого угруповання. "Пропаганда здебільшого спрямована на те, щоб Вагнер і російські військові виглядали крутими і загрозливими", — пояснив експерт.

У червні росіяни влаштували в онлайн-грі Minecraft концерт, присвячений Дню Росії, у ньому взяли участь знаменитості, музиканти і щонайменше одна російська чиновниця — Катерина Мізуліна, членкиня Громадської палати і голова Російської ліги інтернет-безпеки. Її мати, Олена Мізуліна, працює в Раді Федерації і була видатним союзником Путіна.

Парад підрозділів МВС РФ у Minecraft Фото: Скриншот

Джейкоб Дейві, голова відділу досліджень ультраправих рухів і рухів ненависті в Інституті стратегічного діалогу в Лондоні, сказав, що Minecraft та інші ігри можуть бути корисними інструментами для тих, хто хоче вплинути на вразливу молодь, особливо якщо ці молоді люди зібрані в єдині групи за інтересами, де вони прагнуть обговорити питання політичних ідеологій.

"Ігровий світ — це дійсно платформа, яка може впливати на громадську думку, щоб охопити аудиторію, особливо молодь", — сказала Таня Беккер, дослідниця ActiveFence, компанії з кібербезпеки, яка виявила кілька прикладів російської пропаганди Minecraft для NYT.

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