"Ворог відчує на полі бою": Резніков показав ювілейний FPV-дрон, прийнятий на озброєння

Безпілотник є українською розробкою, але збирається поки що з іноземних комплектуючих, каже міністр.

Міністерство оборони України провело всі необхідні процедури і схвалило застосування у ЗСУ десятої моделі FPV-дрона (з видом від першої особи), заявив на своїй сторінці Facebook міністр Олексій Резніков. За його словами, безпілотник має відповідні технічні характеристики, і незабаром буде налагоджено його масштабне виробництво.

"Тримаю в руках 10 модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію в Збройних Силах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне — збережені життя наших воїнів", — написав міністр.

Він не уточнив, якими саме характеристиками володіє десята модель і для чого вона призначена, але зазначив, що цей FPV-дрон збирається в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Надалі Міноборони хоче поліпшити виробництво безпілотників таким чином, щоб не залежати від закордонних запчастин і стабільно постачати їх в армію за будь-яких обставин.

Міністр наголосив на дуже важливому аспекті в майбутньому виробництві та розробці дронів — уніфікації. Фокус писав, що своєрідний "зоопарк дронів" і озброєнь робить логістику та обслуговування дуже важким процесом. Олексій Резніков заявив, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння та експлуатацію понад 30 моделей БПЛА різних типів — розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе і баражуючих боєприпасів. Усе це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується і поступово відбудеться уніфікація.

Для нових дронів схвалених Міноборони, за словами міністра, не будуватимуть величезний завод розміром зі стадіон. "Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", — наголосив він.

Олексій Резніков подякував голові Мінцифри Михайлу Федорову, усім співробітникам і волонтерам "Армії дронів", завдяки яким прийняття в ЗСУ десятої версії безпілотника FPV стало реальністю.

Раніше Фокус писав, що в Україні створили унікальний БПЛА Backfire. Безпілотник, який за сім місяців так і не змогли збити ЗС РФ, збирають з українських і європейських деталей.

Так само експерти розкрили, чому український дрон "Бобер" небезпечний для РФ. На розробку дрона збирали кошти волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко і такі дрони, імовірно, били по Москві.