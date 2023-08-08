Вражає з 200 метрів: інженер озброїв дрон надточною снайперською гвинтівкою

Розробник створив технологію для боротьби з дикими тваринами й побоюється, що її застосовуватимуть на війні.

У Барселоні (Іспанія) гендиректор компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів UAVHE Андрій Богданов створив "дрон-снайпер" для відстрілу свиней. Про це йдеться в матеріалі Forbes, який було опубліковано в понеділок, 7 серпня.

Проблема, яку намагається вирішити Богданов, — це контроль над дикими свинями. Чоловік почав працювати над цією проблемою після того, як в інтернеті висміяли американця, який припустив, що йому потрібна штурмова зброя, щоб запобігти вторгненню в його двір сотень диких свиней. Після цього Богданов задумався над створенням технології, яка могла б допомогти бюджетно контролювати популяцію цих тварин. Адже відстріл диких свиней з кабіни гелікоптера обходиться в Америці досить дорого.

Тому він розробив Baduga — мисливську гвинтівку, що встановлюється на невеликий безпілотник. Розумна система підвіски утримує центр ваги зброї нижче точки кріплення, а гіростабілізація забезпечує стійкість стовбура незалежно від вітру або руху. Приціли, зокрема мультиспектральна камера, здатна бачити в темряві, кріпляться на стволі.

Богданов каже, що платформа для стрільби ефективно відокремлена і незалежна від дрона, і стріляти так само легко, як і зі штатива. Система автоматично компенсує віддачу і має магазин на 60 патронів. Подальший розвиток може передбачати автоматичну зміну магазину в польоті.

У ранніх версіях конструкції використовували стандартні гіроскопи, остання версія виготовлена спеціально для цієї програми і важить близько 4 кг, при цьому гвинтівка додає аналогічну вагу. Платформа являє собою стандартний важкий комерційний безпілотник, аналогічний до тих, на яких встановлені кінокамери і геодезичні прилади.

Любителі стрільби описують точність у термінах "кутових хвилин", одна хвилина дорівнює дюйму на 100 ярдах або приблизно 6 см на 200 м. Богданов каже, що його установка забезпечує точність, кращу за 0,1 кутової хвилини, тому обмеженням є точність гвинтівки і боєприпасів. Він вважає, що система загалом із гвинтівки, стабілізаційного кріплення та дрона має точність до кутової хвилини, що дає змогу оператору надійно та гуманно вбити свиню з 200 метрів першим пострілом. Насправді дрон має деякі переваги з точки зору точності.

"На відміну від наземних стрільців, дрон у повітрі має більш точну картину напряму і сили вітру за спектром висот — її легко розрахувати за знесенням літака відносно землі", — каже Богданов.

Богданов у розмові з журналістом особливо наголосив, що не створював бойовий дрон і не хоче, щоб Baduga переробляли й адаптували під потреби військових. Розробник хвилюється через те, що російсько-українська війна відкриє нову епоху у сфері озброєння. І тоді всі дрони в небі будуть автоматично сприйматися як небезпечна зброя.

"Мілітаризація дронів може призвести до повної заборони польотів у короткостроковій перспективі. Будь-який дрон у небі починає сприйматися як потенційна небезпека навіть далеко за межами зони бойових дій", — сказав Богданов.

Інженер озброїв дрон надточною снайперською гвинтівкою Фото: Forbes

На початку липня 2023 року ЗМІ писали про те, що в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Безпілотний літак із надточною камерою допомагає українським військовим стежити за переміщенням окупантів.

А наприкінці липня іноземні медіа повідомили про те, що в Італії поліцейський дрон допоміг спіймати палія. Чоловік, якого підозрюють у підпалі дерев, намагався знищити безпілотник камінням, але йому це не вдалося.