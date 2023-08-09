ЗСУ втрачають менше дронів і навчилися успішно протистояти РЕБ окупантів, — Forbes

Після того, як за даними аналітиків RUSI Україна втратила 90% цивільних БПЛА, ситуація значно покращилася, завдяки винахідливості бійців ЗСУ.

Комерційні безпілотники, що становлять основну частину розвідки України, працюють на відомих радіочастотах, що робило їх дуже вразливими для систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але зараз ситуація змінилася. Як саме, пояснила у своєму матеріалі Forbes.

У звіті британського аналітичного центру RUSI йдеться, що російські засоби радіоелектронної боротьби знищили 90% українських безпілотників на ранніх етапах війни. Однак тепер усе, схоже, змінилося, і здатність Росії глушити безпілотники було нейтралізовано "розумними", але поки що загадковими технологіями.

Один оператор безпілотника ЗСУ розповів журналістам, що наприкінці минулого року дрони могли літати на 6 км за лінію фронту, але зовсім недавно в Бахмуті вони літали максимум на 1 км, а іноді не могли навіть перетнути лінію фронту через РЕБ. У звіті RUSI за травень йшлося про те, що Україна щомісяця втрачає 10 000 дронів, в основному через російські засоби радіоелектронної боротьби. І хоча ЗСУ, схоже, здатні витримати такий рівень втрат безпілотників, але, на думку Forbes, серйознішим буде вплив на військові операції, якщо дрони взагалі не зможуть літати через РЕБ, щоб керувати артилерією.

На думку Forbes, обидві сторони накопичили достатньо систем радіоелектронної боротьби на фронті. У тому числі йдуть розробки компактних пристроїв. Наприклад, росіяни використовують імпровізовані "валізи" глушники дронів із кількох антен для різних частот.

Одна з компактних систем РЕБ окупантів Фото: Forbes

Українцям теж є чим відповісти. Оператори дронів ЗСУ придумали, як модифікувати прошивку своїх БПЛА, щоб протистояти інструменту DJI AeroScope, який визначає місцезнаходження квадрокоптерів та їхніх операторів. Щоб спростити життя операторам дронів, українські інженери побудували "чорну скриньку" під назвою "Ольга", яка під'єднується до USB-порту дрона та автоматично вносить необхідні зміни. Це оновлення означає, що замість того, щоб передавати своє фактичне місце розташування, дрони заявляють, що перебувають на нульовій широті та нульовій довготі.

Протидіяти глушінню РЕБ дедалі складніше, пише Forbes, але у військовому світі є безліч відомих методів, як-от використання кількох антен для створення вузькоспрямованого приймача, що може відсіювати перешкоди. Режекторний фільтр блокує сигнали, які не збігаються з сигналами контролера, зменшуючи шум, створюваний перешкодами. А інтелектуальні приймачі можуть перемикати частоти, доки не знайдуть ту, яка не "глушиться". Однак журналісти не знають, який із цих підходів використовує Україна.

"Цілком імовірно, що ЗСУ знайшли спосіб протидіяти перешкодам з боку Росії на певний час", — каже доктор Томас Вітінгтон, військовий аналітик, що спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. Але він підкреслює, що все, що зроблять українці, не буде постійним рішенням. Радіоелектронна війна — це безперервна гонка озброєнь, оскільки кожен контрзахід зустрічає новий контрзахід у нескінченній грі в кішки-мишки.

Раніше Фокус повідомляв, що за допомогою систем РЕБ "Буковель" і "Нота" ЗСУ знищили рекордну кількість небезпечних дронів "Ланцет". Українські військові випробовують все нові й нові засоби для боротьби з окупантами в небі та показують хороший результат.

Зі свого боку окупанти заявили, що майже готові робити фотонні дрони, "невидимі" для РЕБ. Російські вчені нібито розробили особливий композитний матеріал, який дасть змогу безпілотникам стати невидимими для систем радіоелектронної боротьби ЗСУ.