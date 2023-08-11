Українська "Оса" "жалитиме" окупантів: на що здатен дрон за $3500

Розробники з Чернігова заявляють про масове виробництво свого ударного безпілотника. Усі тести пройдено й отримано необхідні документи від Міноборони України.

На київській виставці iForum 2023 представлено бойовий український квадрокоптер "Оса", повідомляє кореспондент порталу Dev.ua. Компанія "Перший контакт", яка є розробником безпілотника, заявила, що вже готова до промислового виробництва цих ударних БПЛА.

За словами генерального директора компанії Захара Терещенка, квадрокоптер є багаторазовим бомбером, який здатний скидати на російських окупантів 2,5 кілограма вибухівки за один раз, а потім повертатися за новою "порцією". Ціна безпілотника цілком бюджетна за сучасними мірками та становить $3 500. Варто зазначити, що популярні китайські DJI Mavic коштують щонайменше $400, але можуть нести в переобладнаному стані лише 600 грамів вибухівки та в більшості варіантів такого використання є дронами-камікадзе, тобто одноразовими безпілотниками.

Як стверджує Захар Терещенко, вже за два тижні безпілотник "Оса" надійде в серійне виробництво, а потім одразу вирушить на фронт. Квадрокоптер уже отримав усі необхідні документи від Міноборони України й пройшов тести. До речі, за словами Терещенка, незабаром очікується 1000-й випуск "Оси" — дрона, який здобув популярність, зокрема, завдяки виробництву військового фільму "Максим Оса".

Технічні характеристики квадрокоптера "Оса":

максимальна злітна маса без корисного навантаження 5 кг;

маса корисного навантаження до 2,5 кг;

розміри квадрокоптера: 56х56х10 см;

максимальна висота польоту до 1000 метрів;

дальність польоту до 8 км або до 15 хвилин польоту з корисним навантаженням;

максимальна швидкість 150 км/год за вітру до 12 м/с;

розгортання займає 5 хвилин і 7 хвилин необхідно для перезарядки дрона;

діапазон робочих температур від -10 до +40.

Раніше Фокус розповідав, що на виставці iForum 2023 українці показали далекобійний ударний дрон Jupiter за €189 000. За запевненням розробників, безпілотник можна застосовувати для розвідки, скидання бомб або як систему РЕБ.

А ще в Україні створюють перші FPV-дрони із самонаведенням. Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі в разі втрати зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%.