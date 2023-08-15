Британія хоче створити солдатів-кіборгів до 2030 року: які "надздібності" вони отримають

Британська армія планує створити суперсолдатів, які бачать крізь стіни і спілкуються телепатично.

Армія Великої Британії до 2030 року збирається створити справжніх суперсолдатів, повідомляє Daily Star, посилаючись на Міністерство оборони країни. Це буде своєрідний гібрид "Термінаторів" і "суперлюдей", пише видання.

Для того, щоб досягти такої мети, британське командування оснастить солдатів найдосконалішими гаджетами та пристроями. Наприклад, британські військові носитимуть екзоскелети для підвищення їхньої швидкості та сили. Не обійдеться і без біонічних імплантованих пристроїв. На думку газети, у солдатів імплантуватимуть спеціальні датчики, які дадуть їм змогу "бачити крізь стіни".

Наприклад, за даними газети, одна з інвазивних процедур охоплює покриття сітківки очей солдатів наночастинками, що дають їм змогу бачити інфрачервоний спектр, а також надають їм зір рентгенівського типу, подібно до того, що було у "Термінатора" в серії фільмів з Арнольдом Шварценеггером.

Також солдати отримають сенсорні пристрої для телепатичної передачі інформації між підрозділами та окремими членами загону. Плюс до цього військові розраховують оснастити кожного солдата датчиками аналізу хімічних речовин.

За даними Daily Star, у стратегічному документі Міністерства оборони йдеться про те, що воно зацікавлене в розвитку штучного інтелекту, робототехніки, аугментації людини та хімічному вдосконаленню для створення нової "породи" солдатів.

Але колишній полковник Хеміш Де Бреттон-Гордон застеріг колег від занадто великої кількості експериментів.

"Ми хочемо максимально використовувати технології. Але я не впевнений, що ми розуміємо ненавмисні наслідки синтетичної біології", — сказав він.

Перші кроки на шляху до солдатів майбутнього робить армія США. Там активно тестують програму впровадження бойових шоломів віртуальної реальності IVAS 1.2 від компанії Microsoft. Програма діє не перший рік, але перші версії шоломів були незручними для солдатів, попри безліч можливостей, включно з допомогою в прицілюванні, тепловізором, приладом нічного бачення і додатковою візуальною інформацією та повідомленнями просто перед очима бійця.

Раніше Фокус розповідав, що військові випробували в справі віртуальну систему Vegvisir. Комплекс встановлюється на бронетехніку, збирає дані зсередини та зовні машини, а потім виводить на VR-окуляри. Це дає змогу солдатам бачити набагато більше.