"Нарешті реальний прогрес": армія заявила про успіхи у розробці лазерної зброї

Технології зброї майбутнього поки що потрібно доопрацювати, зокрема зменшити розмір та вагу, але успіхи вже є.

США досягли вражаючих результатів у ході досліджень у галузі спрямованої енергії та лазерних бойових систем. Про це журналістам заявила директор Агентства протиракетної оборони (MDA) Лаура Дезімоун, повідомляє Breaking Defense.

За словами високопоставленої чиновниці, армія США приділяє "підвищену увагу" розробці зброї спрямованої енергії для знищення ракет противника у зв'язку із завершенням нових досліджень у галузі спрямованої енергії.

"Я думаю, що необхідні технології все ще повинні "дозріти". Їм потрібно було досягти рівнів потужності, а інженерам зменшити розмір і вагу для кращої інтеграції з бойовими системами", — пояснила Лаура Дезімоун.

Міністерство оборони активно розробляло лазери та потужні мікрохвилі для протиракетної оборони від самого початку оборонної ініціативи Рональда Рейгана 40 років тому. В останні роки був сплеск інтересу, який згодом згас через недосконалість технологій, але тепер технології вдосконалюються і "це дає приголомшливі результати", наголошує чиновниця.

"Ми весь час проводили дослідження, вивчали бойові ефекти та проводили експерименти. Але ми думаємо, що нарешті ми починаємо бачити деякий реальний прогрес", — каже Дезімоун.

Міноборони вже виділила понад $2 млн компанії Lockheed Martin для вивчення того, як зброя спрямованої енергії може бути інтегрована з поточними системами агентства, які покладаються на кінетичний перехоплення балістичних і в майбутнє гіперзвукові ракети. Дослідження має бути завершено наступного місяця.

На цей час Міноборони хотіло б отримати компактні, надійні та ефективні лазери для систем протиповітряної оборони. Особливий інтерес становлять волоконні, твердотільні, газові та рідкофазні лазери з діодним накачуванням (безперервні або імпульсні).

"Спрямована енергія відкриває великі можливості на майбутнє. Наявність потенційної системи ураження спрямованою енергією дає так багато переваг — дає винищувачу додаткові можливості для ведення бою, економить перехоплювачі та знижує витрати на ведення бою", — наголошує Дезімоун.

Раніше Фокус розповідав, що Пентагон збирається з'ясувати, як використовувати лазери не тільки для оборони, але й хоче знайти спосіб оборонятися від лазерних та кінетичних атак супротивника. А китайські військові інженери заявили про створення "нескінченного лазера". Завдяки новій системі охолодження лазерні установки можуть стати компактнішими і не перегріватися. Якщо це правда, то на науку і військову промисловість чекає величезний прорив.