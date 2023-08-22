Нові радари перетворили радянські ракети на "найпотужнішу зброю" України, — експерт

Хоча ракета С-200 була розроблена ще в 60-х роках минулого століття за часів СРСР, українцям вдалося її значно модернізувати і її тепер дуже складно збити.

Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління. Про це пише Forbes зі слів Трента Теленка, колишнього аудитора з якості Агентства з управління оборонними контрактами США, добре знайомого з С-200 і його ракетою 5В28.

На його думку, ЗСУ перетворили восьмитонну ракету 5В28 С-200, яку радянське бюро озброєння КБ-1 розробило для збиття американських бомбардувальників з ядерними боєголовками, на найпотужнішу українську зброю глибокого удару за допомогою нової головки самонаведення. Експерт вважає, що українці могли поставити на них бортову радіолокаційну станцію (РЛС) від ракет "Грім-2", які українське КБ "Південне" розробляє як заміну наявних балістичних ракет "Точка-У".

Ракета 5В28 — величезна і на ній напевно є місце для більш малорозмірної та сучасної боєголовки Грім-2, вважає Теленко. Він каже, що в ракету можна додати радар міліметрового діапазону, який дасть змогу точніше змінювати траєкторію під час польоту до цілі. Із сучасною головкою самонаведення комплекс С-200 стає потужною ударною зброєю з дальністю удару 402 кілометри, а якщо вірити "істерикам" російських пропагандистів, то і зовсім 600 кілометрів, зазначає експерт.

В успішних ударах ЗСУ по військових об'єктах у глибині Росії не варто надто вже звинувачувати їхню ППО, каже Теленко. На його думку, більшості засобів протиповітряної оборони буде складно уразити ракету 5V28, яка наближається і яка на максимальній швидкості 4 Махи може подолати максимальну дальність польоту всього за п'ять хвилин.

Навіть найкращим американським засобам протиповітряної оборони повинно трохи пощастити, щоб вразити ракету, що летить із такою швидкістю. Хоча, справедливості заради, зазначає експерт, українські ППО успішно використовували американські ракети Patriot для перехоплення російських ракет "Кинджал", швидкість яких перевищує 5 Махів.

"Росіяни продовжують заявляти про знищення ракет 5В28, але все це без кадрів перехоплення, що мають очевидні докази", — пояснює Теленко.

Удар ракетою по Таганрогу

Нагадаємо, 19 серпня в Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки ЗРК С-200 ЗСУ по Криму. В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що удар було завдано модернізованою під ударний варіант ракетою С-200. Потужний вибух чули жителі Сімферополя, Алушти та сіл Бахчисарайського району.