Заплатили по $4500: безпілотник завадив "ухильникам" виїхати з України (відео)

Прикордонники помітили з повітря і затримали групу з чотирьох чоловіків, які хотіли покинути Україну, одному з них загрожує кримінальна відповідальність.

Українські прикордонники за допомогою безпілотника змогли вчасно помітити автомобіль і завадити чоловікам нелегально виїхати в Молдову. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України в п'ятницю, 1 вересня.

Безпілотний літальний апарат допоміг прикордонникам вирахувати автомобіль, у якому троє чоловіків разом із водієм намагалися виїхати до Молдови. За допомогою дрона прикордонники змогли оперативно виїхати навперейми світло-зеленому легковому автомобілю і змусити його зупинитися.

За кермом транспортного засобу опинилися мешканець Одеської області та троє пасажирів із речами, які намагалися втекти від призову та нелегально виїхати.

"Перетин кордону, на який успішно розраховували чоловіки, коштував кожному з них $4500. У підсумку: "туристам" — адмінпротокол, а організатору загрожує кримінальна відповідальність", — уточнили прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про те, що на Закарпатті судитимуть організаторів виїзду з України ухильників. У Нацполіції зазначили, що один з обвинувачених уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців: торік його затримували за такий самий злочин. Тоді йому допомагав син і співробітниця ВЛК. Наразі вказану справу розглядає суд. Цю організовану групу звинувачують у причетності до незаконного переправлення за кордон понад 20 осіб.

А дещо раніше прикордонники врятували ухильника, який заблукав у лісі. Чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукав: пройшов у протилежному напрямку 15 км.