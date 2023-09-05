Інженери створили ультракомпактний радар Giraffe 1X: захистить від дронів, ракет і снарядів

Система Giraffe 1X дуже мобільна завдяки своїм розмірам, і виявляє дрони на відстані 75 км. В Україні вже застосовують її "старшого брата".

Компанія Saab розробляє ультракомпактну версію радара Giraffe, який ЗСУ активно використовують у боях проти окупантів. На офіційному сайті компанії опубліковано пресреліз, згідно з яким незабаром має з'явитися зменшена версія під назвою Giraffe 1X.

Як зазначає компанія, нову конфігурацію спроєктовано таким чином, щоб її можна було легко транспортувати, швидко переміщати та швидко вводити в експлуатацію: всі функції радарної системи вкрай важливі на сучасному полі бою або там, де повітряні загрози з будь-якого напрямку становлять більший ризик.

Giraffe 1X Deployment Set — це легко розгортається, компактний і надійний, програмний, легкий радар типу 3D AESA. Невелика займана площа і великий радіус сканування (75 км) роблять його ідеальним для блискавичних операцій, де важлива мобільність і швидкість реакції на загрози.

Відносно невелика система Giraffe 1X здатна надати командирам підрозділів точні дані про цілі для засобів протиповітряної оборони, таких як дрони та ракети ворога. Важливою функцією є виявлення мінометних розрахунків і артилерії.

Система управління радаром Giraffe 1X Фото: SAAB

Нову систему обіцяють показати в рамках виставки DSEI 2023 у Лондоні з 12 до 15 вересня. На виставці зберуться представники найкращих міжнародних компаній виробників збройових систем і програмного забезпечення для них.

Раніше Фокус повідомляв, що російська ППО пропускає картонні дрони ЗСУ, приймаючи за птахів. Дронам Corvo PPDS від SYPAQ вдається залишатися невидимими для системи ППО супротивника тому, що радіохвилі інакше взаємодіють з картоном або пінопластом, ніж з металами, з якого виготовлені більшість дронів.

Так само стало відомо, чим картонні дрони ЗСУ небезпечні для винищувачів ЗС РФ. Через свої технічні можливості картонні безпілотники не можуть підірвати потужні винищувачі, але здатні завдати їм дрібних рваних ушкоджень, через які ті вже не зможуть літати.

Тим часом у РФ придумали, як захистити Москву від дронів. Там побудували вежу з "Панциром-С1".