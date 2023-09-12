GPS більше не потрібна: військові отримають просунуті дрони Ghost-X з "машинним зором"

Безпілотники Ghost-X можуть летіти до 75 хвилин завдяки подвійному комплекту батарей і працювати навіть у зоні дії ворожих комплексів РЕБ.

Американська технологічна фірма Anduril Industries на виставці DSEI 2023 у Лондоні представила свою безпілотну систему Ghost-X. Як пише Defense News, це модернізована версія дрона Ghost, яка може нести важчі корисні навантаження і літати протягом більш тривалих періодів часу.

Інженери розробили безпілотник з підтримкою модулів, що, на їхню думку, робить Ghost-X добре придатним для розвідки, безпеки і захисту військових. Дизайн дрона розробляли з урахуванням побажань і зауважень Міністерства оборони Великої Британії та інших замовників Ghost, зокрема ВПС США, Корпусу морської піхоти США і Командування спеціальних операцій США.

У модернізованій версії Ghost-X можна оснастити одразу двома батареями, що збільшує час польоту до 75 хвилин і подвоює вантажопідйомність до 9 кг. Дрон також має додатковий комплект дальнього зв'язку та безліч датчиків і корисного навантаження, включно з електрооптичними підвісами і навігаційним модулем на основі машинного зору, який дає змогу безпілотнику літати в разі відсутності сигналу супутників GPS.

Зовсім недавно Anduril Industries придбала компанію Blue Force Technologies, розробника безпілотних авіаційних систем "групи 5" (такі БПЛА зазвичай важать до 600 кг) і можуть працювати на висоті 5,5 кілометрів. У свою чергу Ghost-X — це БПЛА "групи 2". Такі дрони важать менше 25 кілограмів і працюють на висоті близько 1 кілометра. Видання вважає, що таким чином компанія Anduril Industries хоче розширити свій портфель моделей безпілотників зі штучним інтелектом і стати активнішим партнером для Міністерства оборони США.

Можливо, незабаром Anduril Industries запропонує щось для програми Пентагону "Реплікатор". У рамках цієї програми армія США планує отримати армію безпілотників з ШІ, керованих з єдиного центру.

Раніше Фокус розповідав, що український "невидимий" дрон SpyGun пройшов випробування і переходить до серійного виробництва. Випробування підтвердили надійну роботу бортової електроніки БПЛА і стійке управління навіть під впливом систем РЕБ.