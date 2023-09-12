"Житель", "Красуха" та інші: скільки російських РЕБ знищили в Україні

У Генштабі зазначили, що ще в перші тижні війни під час деокупації Київської області українські військові без зусиль пошкодили систему РЕБ "Красуха", яку раніше розпіарило російське Міноборони.

Україна програє Росії за кількістю систем радіоелектронної боротьби, однак водночас у нас є більш технологічне обладнання. Про це розповів глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у вівторок, 12 вересня.

Він наголосив, що Україна має справу з дуже сильним ворогом, який врахував наслідки бойових дій у Грузії (тоді ЗС РФ втратили свої літаки) і зробили ставку на розвиток систем РЕБ.

"Вони уклали, за моєю інформацією, близько 2 млрд доларів вони витратили на РЕБ з 2008 по 2012 рік. У них є державна програма розвитку РЕБ. У них є війська РЕБ. До початку війни це було близько 18 тисяч осіб, 5 бригад, близько 30-40 військових частин. 4 окремі спеціалізовані науково-навчальні організації, тобто це військові училища і при них дослідницькі центри", — розповів полковник Іван Павленко.

Однак у противника у сфері РЕБ є і свої слабкі місця. Попри те, що ЗС РФ володіють більшою кількістю засобів РЕБ, ніж ЗСУ, — якість цієї техніки у них низька.

"Ось вони розповідали, що російський комплекс "Хібіни" — це система захисту літаків від ракет — працює бездоганно, і взагалі — російські літаки непереможні. Потім виявилося, що на землі валяються "Хібіни" раптово згорілих російських літаків. За якістю у нас є більш технологічне обладнання", — зазначив глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ.

Які системи РЕБ окупанти використовують найчастіше

Полковник Іван Павленко в інтерв'ю медіа також торкнувся теми того, які засоби РЕБ російські військові використовують у війні з Україною найчастіше.

РЕБ "Красуха"

Військовий зазначив, що ця система радіоелектронної боротьби з "великими вухами" свого часу була на обкладинках світових журналів. Однак українським військовим не склало труднощів пошкодити таку в перші тижні війни, коли окупантів витісняли з півночі Київської області.

Так виглядає система РЕБ "Красуха"

Система "Поле-21"

За словами полковника, "Поле-21" — це досить технологічна система. Вона передбачає глобальне закриття навігації. Ця потужна система зазвичай працює на велику відстань, але на певній висоті. А все, що внизу, десятки метрів, просто не покривається.

А тут росіяни використовують найсильнішу систему РЕБ "Поле-21" Фото: Военное обозрение

РЕБ "Житель"

Вона досить технологічна, і внаслідок величезної потужності така система досягає успіху. Однак не варто забувати, скільки десятків цих систем ЗСУ вже знищили.

ЗСУ знищили кілька десятків РЕБ "Житель" Фото: Военное обозрение

Наостанок журналісти поцікавилися в Івана Павленка про кількість знищених російських станцій РЕБ за весь час повномасштабної війни зі ЗС РФ.

"Вона (статистика, — ред.) існує, але я не готовий вам зараз назвати число. За весь час з 24 лютого 2022 року буде в межах 80-120 штук РЕБ. Тут залежить від того, що рахувати. Якщо рахувати тільки великі станції, то 60-70 одиниць", — відповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ "пробили" нову систему захисту дронів Shahed. Українські війська поки що можуть пригнічувати російські модулі, встановлені на дронах-камікадзе і керованих бомбах, але скоро в РФ можуть придумати щось нове.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія". За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.