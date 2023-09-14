Thunderbolt 5 втричі прискорить передачу даних: що це означає для комп'ютерів

Thunderbolt 5 здатний забезпечити продуктивність завдяки використанню нової технології передачі сигналів під назвою PAM-3.

Компанія Intel 12 вересня анонсувала нову технологію Thunderbolt 5, яка втричі прискорить передачу даних, а також поліпшить підключення комп'ютерів до моніторів, док-станцій, сховищ даних та інших пристроїв. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як зазначають розробники, потреби творців контенту, геймерів і професійних користувачів ПК у пропускній спроможності значно зростають, їм потрібні дисплеї з високою роздільною здатністю та візуальні ефекти з малою затримкою під час роботи з дедалі більшими відео та файлами даних. Thunderbolt 5 було розроблено для значного поліпшення швидкості під'єднання та пропускної здатності, щоб люди могли насолоджуватися зображенням найвищої якості.

Thunderbolt 5 забезпечить двонапрямну смугу пропускання зі швидкістю 80 гігабітів на секунду (Гбіт/с), а за допомогою Bandwidth Boost (функції збільшення пропускної здатності) вона збільшиться до 120 Гбіт/с, забезпечивши найкращу якість зображення. Створений на основі галузевих стандартів, включно з USB4 V2, Thunderbolt 5 буде широко сумісний із попередніми версіями Thunderbolt і USB, стверджують у компанії. Очікується, що перші комп'ютери та аксесуари на базі контролера Intel Thunderbolt 5 під кодовою назвою Barlow Ridge з'являться у 2024 році.

Наочне порівняння Thunderbolt 4 і Thunderbolt 5 Фото: Intel

"Thunderbolt тепер є основним портом для під'єднання на мобільних ПК, а забезпечення продуктивності наступного покоління за допомогою Thunderbolt 5 надасть ще більше можливостей для найвимогливіших користувачів", — сказав Джейсон Зіллер, генеральний менеджер підрозділу клієнтських під'єднань Intel.

Основні поліпшення Thunderbolt 5:

дворазова загальна двонапрямна смуга пропускання;

Bandwidth Boost забезпечує збільшення пропускної здатності втричі за інтенсивного використання відео, до 120 Гбіт/с;

подвоєна пропускна здатність передавання даних PCI Express для швидшого збереження та роботи зовнішньої графіки;

відповідність галузевим стандартам, включно з USB4 V2, DisplayPort 2.1 і PCI Express Gen 4;

сумісність із повністю сумісний із попередніми версіями;

нова сигнальна технологія PAM-3, що дає змогу домогтися збільшення продуктивності за допомогою сучасних друкованих плат, роз'ємів і пасивних кабелів завдовжки до 1 метра.

Подробиці про Thunderbolt 5

Раніше Фокус повідомляв, що Intel оголосила про закінчення складання найбільшого кластера графічних процесорів у світі. Суперкомп'ютер Aurora тепер повністю оснащений усіма 10 624 обчислювальними блейд-серверами.