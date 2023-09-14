СБУ може використовувати ізраїльські дрони Harpy проти ППО РФ у Криму, — військові експерти

Комплекс "Тріумф" у Євпаторії, ймовірно, допомогли знищити ударні безпілотники Harpy, які ЗСУ вже застосовували раніше.

Під час нічної атаки на Євпаторію, унаслідок якої було знищено сучасний російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф", Служба безпеки України могла використати особливі дрони-камікадзе для знищення радара. Так вважає військове видання Defense Express.

Автор аналітичного матеріалу ґрунтує свою думку на повідомленні джерела "Української Правди", яке стверджує, що спочатку дрони вивели з ладу радіолокаційні станції, а вже потім дві крилаті ракети "Нептун", запущені ЗСУ, завершили знищення С-400. При цьому експерт особливу увагу приділяє черговості випущених боєприпасів: спочатку полетіли дрони, а потім ракети. Ще одним аргументом експерт вважає збитий український безпілотник.

Як зазначає Defense Express, подібна тактика використання різних бойових дронів для придушення радарів не нова. "Камікадзе" Harpy компанія Israel Aerospace Industries розробила 1989 року конкретно для боротьби з радіолокаційними комплексами (РЛС) і саме з цієї моделі скопіювали дизайн свого Shahed іранські інженери.

Ізраїльський дрон Harpy Фото: Wikipedia

Експерт зазначає, що дрон-камікадзе Harpy може пролетіти до 400 км і несе бойову частину вагою в 15 кг. Harpy являє собою досить ефективний і відносно дешевий спосіб ураження радіолокаційних станцій російських окупантів. Такий дрон запускається із землі, може долати значну відстань, а на кінцевій ділянці самостійно наводиться на випромінювання РЛС, не потребуючи супутникової навігації, яка може бути пригнічена засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Подібні дрони-камікадзе також є у Тайваню, розробка називається Chien Hsiang. У Китаї зовсім недавно випробували свою модель "Соняшник-200", яка одночасно нагадує Harpy і Shahed-136.

На думку автора матеріалу, не можна сказати, що Harpy, як і інші дрони-камікадзе, є унікальною зброєю, він може страждати від спеціалізованих завад, а також атакувати хибні цілі, що імітують РЛС. Але з огляду на вартість таких дронів їхнє використання — це цілком робоче рішення, бо такі безпілотники дають змогу активно вражати засоби ППО противника на великих відстанях. І якщо зважати на оприлюднену інформацію з анонімного джерела в СБУ, в українських бійців уже є саме такі можливості.

Раніше Фокус повідомляв, що польські експерти оцінили ефективність ударів по Севастополю як ганьбу Росії. Це іміджевий провал російського ППО.