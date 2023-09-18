Учені придумали, як зробити процесори ще швидшими: допоможуть світло і нанопроводи

На думку вчених, мініатюрні датчики світла можуть прискорити передачу даних краще за електрику.

Учені хочуть створити особливі мікросвітлодіоди на основі нанопроводів із "квантовими ямами", які допоможуть швидше передавати сигнали сучасних потужних процесорів, використовуючи світло, а не електрику. Про це пише портал SciTechDaily.

У своїй роботі, опублікованій у журналі Opto-Electronic Science, дослідники запропонували використовувати вбудовані в кристал нанофотонні системи для розв'язання проблем, що обмежують традиційні електричні мережі. Передаючи дані за допомогою світла, вони мають збільшити пропускну здатність і швидкість роботи процесорів.

Оскільки кількість ядер у процесорі продовжує зростати, зростає і складність їхнього з'єднання. Традиційні електричні мережі не справляються зі своїми завданнями через затримки, обмежену пропускну здатність і високе енергоспоживання. Дослідники вже давно шукають кращу альтернативу, і вбудовані нанофотонні системи стали багатообіцяючою заміною традиційним електричним мережам.

Ключем до внутрішньокристальних оптичних мереж є мініатюрні джерела світла, такі як мікро-/нано-лазери або світловипромінювальні діоди (СІД). Однак більшість розробок у царині мікро-/нано-світлодіодів ґрунтуються на системах матеріалів із нітриду III видимого діапазону хвиль.

Учені навчилися вирощувати нанопроволоки In(Ga)As(P)/InP для мініатюрних світлодіодів і лазерів у телекомунікаційному діапазоні довжин хвиль, а потім створювати з них матриці високошвидкісні мікро-світлодіодні матриці з "квантовими ямами" — це ділянка простору, що обмежує можливість руху частинок із трьох до двох вимірів. Як вважають автори, така технологія допоможе впровадити багатохвильові джерела світла на одному чипі та забезпечити кілька "входів" і "виходів" для сигналів, що переносять інформацію. Це має підвищити пропускну здатність передачі даних у системах оптичного зв'язку наступного покоління.

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