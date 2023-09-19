У "смайликів" сьогодні День народження: як вони з'явилися та у що еволюціонували (відео)

Без натискання крапок і дужок сьогодні не обходиться жоден діалог в інтернеті. Смайлики — найкращий спосіб надати розмові індивідуальності.

Сьогодні, 19 вересня, любителі спілкуватися онлайн можуть відсвяткувати "День народження смайликів" — графічних зображень, які позначають емоції людини. Саме сьогодні, згідно з Вікіпедією, 1982 року, коли персональні комп'ютери стали масово входити в ужиток у розвинених країнах, професор університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман уперше запропонував використовувати двокрапку, дефіс і дужку для позначення "усміхненого обличчя".

Звичайно, він не був першопрохідцем і смайлики в тому чи іншому вигляді з'являлися раніше. Наприклад, найдавніший знайдений смайлик археологи виявили під час розкопок у місті Каркамиш у Туреччині. Зображення усміхненої пики нанесено на поверхню глиняного глечика для шербету, який був виготовлений приблизно в 1700-х роках до н. е.

Глечик для щербета з першим у світі смайликом було знайдено в Туреччині Фото: the-times

Вважається, що першим смайликом у пресі був малюнок, що зображає людину, яка плаче, в газеті "New York World" 1881 року в статті про залізничну катастрофу. Стилізоване зображення людського обличчя для підкреслення емоцій використовувалося для реклами фільму "Лілі" 1953 року. Причому на рекламному плакаті було відразу три смайлики.

Одразу три смайлики на рекламному плакаті фільму "Лілі" Фото: wiki

А 1963 року американський художник Гарві Болл створив зображення усміхненого обличчя, яке стало одним із найбільш упізнаваних смайликів у світі. Болл був найнятий рекламною компанією для розробки зображення, яке можна було б використовувати на кнопках. Він створив зображення у вигляді темних овальних очей і складок з боків рота на яскраво-жовтому тлі.

Родоночальник графічних смайликів художник Гарві Болл

З розвитком інтернету смайлики стали активно використовуватися в електронному листуванні поштою, а починаючи з 90-х років, коли стали набирати популярність різні месенджери, без смайликів уже просто неможливо було обійтися.

Сьогодні, в епоху соціальних мереж, смайлики все ще актуальні, хоча розробники пропонують цікавіший і барвистіший варіант — стікери (наклейки) або емодзі (emoji). Причому ці самі стікери можна створювати й самостійно, а Meta (власник Facebook і Instagram) навіть пропонує використовувати власний аватар (графічний портрет) для позначення емоційної реакції в розмові або під час листування.

Тепер смайлики перетворилися на аватарки Фото: Meta

І хоча сьогодні, завдяки великим графічним технологіям, можна створити й набір стікерів на власний смак, і навіть власний аватар з емоціями, все одно звичайні текстові смайлики (з використанням символів клавіатури) нікуди не зникли. Це простий, швидкий і звичний спосіб висловити свій емоційний стан в інтернеті.

Смайлики сьогодні використовуються не тільки в інтернеті. Наприклад, у дизайні смайлики слугують прикрасою і для створення більш доброзичливої атмосфери. Вчителі використовують смайли для привернення уваги та підвищення мотивації учнів: в іграх, вправах і тестах.

Смайлики — це універсальний інструмент, який може використовуватися з найрізноманітнішою метою. Вони роблять спілкування більш живим і цікавим, а світ — трохи добрішим.

Цікаві факти про смайлики:

у Японії смайлики називаються "емодзі", що означає "картинка-емоція";

в Unicode, міжнародному стандарті кодування символів, існує понад 3000 емодзі;

2015 року емодзі "обличчя зі сльозами радості" було визнано словом року за версією Оксфордського словника;

німець Марко Хюсгес. Кілька років тому він відкрив компанію, яка обзавелася юридичними правами на емодзі. Хюсгес продає ліцензії на використання смайликів на одязі, упаковках тощо. У нього вже понад 350 ліцензіатів. Серед них американська кінокомпанія Sony Pictures Entertainment.

Все про історію смайликів

Раніше Фокус писав, що в Латвії суд визнав емодзі письмовою згодою. Чоловіка звільнили за "палець вгору".