Відволікти і знищити: Росія хоче використати проти ЗСУ нові дрони-пустушки "Лодир"

Безпілотник дешевий у виробництві та може перебувати в сплячому режимі перед атакою протягом кількох тижнів.

У Росії розробили безпілотник із назвою "Лодир", який має на фронті "відволікати" українські системи розвідки. Про це Дмитро Кузякін — гендиректор Центру комплексних безпілотних рішень (ЦКБР), де і розробили техніку, — розповів у коментарі ТАСС.

Він розповів, що ЦКБР розробило комплекс "Лодир", який відволікає на себе системи радіоелектронної розвідки противника на час бойового застосування справжнього FPV-розрахунку.

"В ефірі робота комплексу не відрізняється від реальної FPV-системи. Кілька таких "Лодирів" надійно прикривають роботу розрахунку і збільшують час для безпечного бойового застосування", — заявив Дмитро Кузякін.

Крім того, він наголосив, що ці безпілотні літальні апарати — автономні та можуть перебувати в сплячому режимі перед атакою протягом терміну до кількох тижнів. Кузякін також зазначив, що такий дрон-обманка дешевий у виробництві, але дає змогу зберегти живу силу, в якій, імовірно, РФ відчуває нестачу.

"Сам факт того, що російські військовослужбовці ризикують щоразу, коли виходять на застосування бойових FPV-систем, змушує нас шукати засоби забезпечення безпеки особового складу", — резюмував гендиректор ЦКБР.

Зазначимо, що українські інженери також працюють над макетами популярної військової техніки, які б відволікали супротивника і змушували його даремно витрачати боєприпаси. Так, в Україні вже роблять безпілотні манекени у вигляді танків Leopard. Автономний активний манекен німецького танка вже створюють на базі звичайного вантажного автомобіля. Завдяки вантажівці та системі дистанційного керування він буде вільно переміщатися по полю бою.

Також нагадаємо, що 1 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що ударний дрон нібито вразив український зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM. Однак самі росіяни звернули увагу, що на відео немає детонації, а "ЗРК" розгойдує від удару дрона. У підсумку з'ясувалося, що на відео було знято ураження макета.