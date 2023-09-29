У Сербії модернізували радар П-12 часів СРСР: чим він став кращим через 70 років

Модернізація торкнулася дистанційного керування, розширення переліку частот і можливості працювати в єдиній мережі.

На виставці "Партнер 2023" у Сербії Військово-технічний інститут країни представив модернізовану розвідувальну радіолокаційну станцію P-12M, яка служить для виявлення всіх типів повітряних об'єктів. Про це пише військовий портал Army Recognition.

Цікаво, що це не нова розробка. Як базу використовувалася радянська розробка 1954 року — П-12 (за класифікацією МО США і НАТО — Spoon Rest). До речі, коли американці отримали одну з них від ізраїльтян (вони захопили її у війні з Єгиптом 1969 року), то не знайшли взагалі нічого цікавого в технічному плані.

Однак, сербські розробники модернізованої версії стверджують, що "старенька" ще може здивувати. Оновлена P-12M отримала кілька важливих особливостей, включно з дистанційним керуванням усіма функціями РЛС, дисплеями контролера з високою роздільною здатністю з автоматичним обслуговуванням і діалоговими вікнами, збором та обробленням цифрових радіолокаційних даних, а також виявленням цілей з акцентом на точність і мінімізацією помилкових тривог. Радар також допомагає визначати параметри рухомих цілей, такі як положення, швидкість і курс, завдяки цифровому приймачу і модулю стеження.

P-12M полегшує зв'язок і передачу даних з іншими зенітними системами, створюючи умови для спільної оборони. Його консоль, змонтована в стійці, і ергономічна конструкція клавіатури покликані забезпечити безпечну і комфортну роботу операторів радарів у кабіні.

У технічних характеристиках РЛС передбачено діапазон частот 150-170 МГц і час повторення імпульсів 2,77 мс. Він має частоту повторення імпульсів 360 Гц, тривалість імпульсу 6 мкс і середню вихідну потужність до 540 Вт із піковою потужністю від 160 до 250 кВт. Дальність дії радара досягає 350 км, точність роздільної здатності за дальністю становить менше ніж 1000 м, а ширина променя становить 8°. Його графічний інтерфейс користувача спрощує маніпуляції, підвищуючи ефективність роботи оператора.

Раніше Фокус розповідав, що в Сербії показали антидронову гвинтівку Drone Off. У комплекті з рушницею йде спеціальний рюкзак, який теж посилає перешкоди дронам.