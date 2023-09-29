Представлено дрон-камікадзе OSICA: проб'є броню важкої техніки товщиною 500 мм

Сербський ударний безпілотник здатний пролетіти 30 хвилин зі швидкістю 120 км/год і піднятися в небо на 500 метрів.

У Сербії на виставці "Партнер 2023", присвяченій сучасному озброєнню, продемонстрували дрон-камікадзе OSICA, який здатний як знищувати цілі, зокрема й бронетехніку. Про це повідомляє портал Army Recognition.

OSICA — це абревіатура від "Одноразова бойова повітряна бойова система розвідки з кумулятивним зарядом", являє собою повністю автономну безпілотну повітряну систему, що баражує, насамперед призначену для атак, що поміщає її в категорію дронів-камікадзе. Що відрізняє дрони-камікадзе, такі, як OSICA, так це їхня економічна ефективність у поєднанні з можливістю високоточного нанесення ударів, особливо по бронетехніці, зазначають розробники.

У випадку з сербським безпілотником ця можливість досягається завдяки використанню кумулятивної боєголовки, запозиченої з системи протитанкового озброєння M79 Osa. Цей баражувальний боєприпас оснащений фіксованим ультракомпактним модулем камери Full HD і відеопроцесором, що дає йому змогу автономно виявляти та вражати цілі з винятковою точністю завдяки вдосконаленій системі відеоспостереження.

OSICA охоплює набір передових технологій, зокрема комп'ютер управління польотом, розроблений Військово-технічним інститутом Сербії, функціональність якого була ретельно протестована і перевірена на сербському безпілотнику "Врабац". Крім того, OSICA пропонує гнучкість виконання місій або спільно з іншими системами, або через зв'язок із безпілотником "Врабац".

Дрон-камікадзе OSICA має максимальну злітну масу 7 кг, експлуатаційну швидкість 120 км/год, робочу висоту 500 м, дальність польоту понад 30 хв, дальність зв'язку 20 км та електричний двигун. Його бойова частина важить 1,5 кг, пробивна здібність по броньованих цілях становить 500 мм. Для полегшення швидкого розгортання в системі використовується повністю автоматизована легка пневматична катапульта.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сербії модернізували радар П-12 часів СРСР. Модернізація торкнулася дистанційного керування, розширення переліку частот і можливості працювати в єдиній мережі.