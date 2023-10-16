Армія США випробувала особливий магнітний генератор: підживлює техніку і зброю (відео)

Нова система здатна генерувати до 55 кВт електрики під час руху або до 125 кВт у нерухомому стані, використовуючи трансмісію бойової машини.

Військові інженери з компанії Leonardo DRS представили свою технологію On Board Vehicle Power (OBVP — бортове живлення автомобіля), яка має забезпечувати автономність невеликих штабів на лінії зіткнення з противником за допомогою особливих генераторів на бронетехніці. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Нову систему продемонстрували в рамках нещодавніх навчань армії США, присвячених автономності систем на полі бою. Для цього інженери Leonardo DRS встановили OBVP на станції управління запуском бойових машин піхоти, станції тактичного управління FMTV і пускову установку THAAD HEMTT.

THAAD HEMTT — це комбінація двох систем озброєння. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — система протиракетної оборони, призначена для перехоплення балістичних ракет у їхній термінальній фазі польоту. Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT) — це важка тактична вантажівка з підвищеною мобільністю, розроблена і виготовлена компанією Oshkosh Defense. THAAD HEMTT є важливою частиною системи протиракетної оборони США. Він забезпечує захист від балістичних ракет, які становлять загрозу для американських військ, союзників і критично важливої інфраструктури.

Система OBVP забезпечує невелику базу електрикою Фото: Leonardo DRS

Система OBVP являє собою автомобільний генератор, що використовує механізм із постійними магнітами, інтегрований у трансмісію Allison, яка забезпечує електроенергію для підтримки операцій у віддалених районах. Такий генератор дає змогу генерувати до 55 кВт корисної електроенергії під час руху транспорту підживлюючи обладнання бійців або до 125 кВт корисної електроенергії під час стоянки біля бази. У цьому випадку до системи можна під'єднати комп'ютери та іншу апаратуру на базі й забезпечити штаб енергією.

Таким чином, за твердженням інженерів компанії Leonardo DRS, система OBVP може підвищити маневреність на полі бою, знизити витрати на логістику і підвищити готовність до виконання місій без шкоди для функціональності самого транспорту.

Кілька бойових автомобілів здатні забезпечити енергією невелику базу Фото: Leonardo DRS

"Ця успішна демонстрація ще раз показала, як вироблення електроенергії за допомогою транспортних засобів може використовуватися у віддалених районах, де проблеми з електропостачанням військ є реальністю, — сказав Білл Гайан, старший віцепрезидент і генеральний менеджер бізнес-підрозділу Leonardo DRS Land Electronics. — Наша система OBVP спеціально створена для того, щоб служити енергетичним активом, що надає електрику бійцям у ту точку фронту, де вона їм необхідна найбільше".

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили батарею для енергетичної зброї. Вона може витримувати рекордні 8000 циклів перезарядки та стане в пригоді для майбутнього розвитку електротранспорту.