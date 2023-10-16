GPS буде не потрібен: вчені працюють над фотонними чипами для дронів майбутнього (фото)

Нова технологія має посилити сигнал невеликих безпілотників і полегшити польоти в зонах без супутникової навігації.

Дослідники з Рочестерського університету розробляють фотонні чипи, здатні замінити гіроскопи, які використовуються для нормальної роботи дронів там, де сигнали GPS заблоковані або недоступні. Про це пише Sci Tech Daily.

Використовуючи квантову техніку, звану посиленням слабких значень, вчені прагнуть забезпечити той самий рівень чутливості, що й об'ємні оптичні гіроскопи, на невеликих портативних фотонних чипах, що потенційно змінить навігацію для дронів.

"Чутливість і стабільність гіроскопа мають бути принципово збалансовані між його розміром і вагою, — каже доцент Інституту оптики Хайме Карденас. — Оскільки дрони та супутники стають меншими, потреба в надкомпактних гіроскопах навігаційного рівня стає критичною. Сучасні мініатюрні гіроскопи компактні та надійні, але мають недоліки в продуктивності, що ускладнює їхнє використання в навігації".

Цей фотонний чип використовує квантову техніку посиленням слабких значень Фото: Sci Tech Daily

За словами Карденаса, посилення слабких значень дає переваги перед традиційними методами, оскільки воно підсилює сигнал інтерферометричного вимірювання без витрат на посилення кількох форм технічного шуму. Однак попередні демонстрації слабкого посилення значень вимагали складних лабораторних установок з точним регулюванням. Вчений і його команда, які вже отримали фінансування до 2026 року, прагнуть реалізувати слабке посилення на крихітному фотонному чипі з високоякісним кільцевим резонатором.

Карденас каже, що оптоволоконні гіроскопи, які використовуються сьогодні в найсучасніших дронах, містять котушки волокна завдовжки в кілька кілометрів або мають обмежену динаміку і діапазон. Що більший діапазон — то більшим за розміром має бути гіроскоп, що вступає в пряме протиріччя робити дрони компактнішими за своїми розмірами.

Раніше Фокус розповідав, що Китай придумав, як націлювати бойові безпілотники без GPS. Китайські інженери пропонують використовувати дані з камер дрона для оцінки швидкості руху цілі та її положення.