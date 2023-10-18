Війська Росії застосовують незвичайні дрони "Стрекоза": чим вони можуть завадити ЗСУ (відео)

Як запевняють розробники, БПЛА успішно пройшов випробування, і його можна використовувати за 15-20 км від лінії фронту.

У Росії розробили й випустили безпілотний літальний апарат "Стрекоза", здатний самостійно, без допомоги людини займатися розмінуванням територій. Про це розповів провідний фахівець з продукції компанії-розробника АТ "Группа защита-ЮТТА" Олександр Калінін під час виставки "Інтерполітех — 2023", де й було представлено дрон.

Він зазначив, що Міністерство оборони РФ та інші силові відомства проводять випробування нового летючого детектора "Стрекоза", здатного виявляти саморобні вибухові пристрої. Випробування проводяться в умовах, наближених до реальних. Міноборони, Росгвардія та низка інших силових відомств уже випробували зразки виробу і дали позитивні відгуки. Розробники враховують рекомендації замовників щодо поліпшення управління та зручності роботи з продуктом для різних фахівців. Крім того, ведуться роботи зі збільшення дальності дії комплексу.

Зі свого боку технічний директор підприємства-розробника Ігор Стукало в коментарі РІА Новини зазначив деякі особливості будови нового дрона.

"Стрекоза" оснащена тротиловою боєголовкою, яка може бути використана для підриву виявлених мін. Безпілотник пройшов випробування в Міноборони й Росгвардії, за результатами яких отримано позитивні результати. Встановлено, що безпілотник може застосовуватися в зонах спеціальних операцій на відстані 15-20 км від безпосередньої лінії зіткнення. Розробка вже передана у війська для подальшого використання", — розповів Стукало.

Дрон-сапер "Стрекоза": що про нього відомо

Комплекс "Стрекоза" виконаний у вигляді коптера з локатором для пошуку електроніки, яка може потенційно перебувати у складі саморобних вибухових пристроїв. На безпілотнику також є підвісний пристрій, на якому можна закріпити тротилову шашку — у разі виявлення саморобного вибухового пристрою оператор коптера може встановити її на об'єкт і дистанційно підірвати. Комплекс розпізнає вибухові пристрої під час польоту на висоті до 30 метрів, тривалість польоту становить 60 хвилин.

На пульті оператора також відображається траєкторія польоту коптера, у разі відсутності небезпечних об'єктів вона позначається зеленим кольором. Якщо "Стрекоза" виявляє підозрілий предмет, на траєкторії з'являється жовта мітка, якщо детектор точно ідентифікував небезпечний об'єкт, на екрані з'явиться червона мітка.

Особливості безпілотного сапера

високий темп ведення моніторингу місцевості;

висока точність визначення координат виявленого СВУ — можливість координатної та візуальної прив'язки виявленого місця встановлення СВУ;

можливість предметного огляду необхідної ділянки місцевості (шляхом зависання);

можливість ідентифікації та діагностування об'єкта пошуку; передавання даних на пункт управління в реальному масштабі часу.

Комплекс пошукових засобів на безпілотному літальному апараті "Стрекоза" на виставці Фото: ТАСС

Технічні характеристики дрона "Стрекоза"\

вид модуляції НРЛ — амплітудно-імпульсна;

середня потужність НВЧ-сигналу в режимі пошуку — не більше 400 мВт;

чутливість приймача — не гірше мінус 140 дБ;

маса спорядженого квадрокоптера (з батареєю) — 12 кг;

вбудовані системи геопозиціювання — GPS/ГЛОНАСС;

робоча частота управління — 915 до 922 МГц 2.4 GHz;

максимальна роздільна здатність фільмування з курсової камери — 1280×720 пікселів;

час польоту — 55 хвилин;

дальність польоту від НПУ (наземний пункт управління) — до 5 км;

можливість польоту по точках — від 1 до 99 точок;

максимальна швидкість польоту — 50 км/год;

можливість скидання вантажу — до 3 кг;

швидкість обстеження місцевості — 5-10 км/год;

режими польоту — автоматичний, напівавтоматичний, ручний;

робоча температура — від — 5 °C до +40 °C.

Зазначимо, 17 жовтня ЗМІ писали про те, що росіяни поліпшили свій дрон-розвідник "Елерон-7", який застосовують на фронті в Україні: безпілотник оснастили тепловізійною камерою і новим електродвигуном. Дрон отримав нове обладнання, яке дасть змогу краще "бачити" і довше перебувати в повітрі під час військових операцій.

А на початку серпня стало відомо, що в Росії створили дрон-"вулик", що запускає маленькі БПЛА. Автономна платформа оснащена штучним інтелектом і стартовими майданчиками для безпілотників, що виконують роль робочих "бджіл".