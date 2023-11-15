Китай хитро обходить санкції і продовжує закуповувати обладнання США для виробництва чипів

Сполученим Штатам поки що не вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях із блокування доступу Китаю до передових технологій.

Китай отримує американське обладнання для виробництва передових процесорів, попри нові правила, використовуючи юридичну лазівку для закупівель. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на доповідь американо-китайської комісії з огляду економіки та безпеки.

У великій доповіді зазначається, що китайські компанії скуповують обладнання для виробництва мікросхем для виробництва передових напівпровідників в обхід санкцій, якщо заявляють, що воно використовується на старій виробничій лінії. Через обмежені можливості американцям важко перевірити кінцевого користувача і переконатися, що технології не використовуються для виробництва більш досконалих чипів.

Згідно з документом, у період із січня до серпня 2023 року Китай імпортував із Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму $3,2 мільярда, що на 96,1% більше за $1,7 мільярда, зареєстрованих за той самий період у 2022 році. Імпорт напівпровідникового обладнання до Китаю з усіх країн за перші вісім місяців 2023 року склав $13,8 мільярда.

У звіті немає конкретних рекомендацій щодо усунення прогалин у правилах США, але міститься заклик до Конгресу запросити щорічну оцінку ефективності експортного контролю у виробництві чипів, яка має бути проаналізована протягом 6 місяців Головним контрольним управлінням.

Сполученим Штатам вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях із блокування доступу Китаю до передових інструментів для виробництва мікросхем, переконавши союзників Японію і Нідерланди, які володіють такою ж розвиненою промисловістю з виробництва устаткування для виробництва мікросхем, оголосити про свої власні обмеження на експорт такої бажаної технології. Але Китай накопичив запаси обладнання, скориставшись затримкою між правилами США, ухваленими в жовтні 2022 року, й аналогічними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно, йдеться у звіті.

Раніше Фокус розповідав, що китайська YMTC звинуватила Micron зі США в крадіжці технологій. Micron прагне зберегти бізнес у Китаї, попри суворі санкції США, що забороняють експорт технологій до Китаю.