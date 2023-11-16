Росіяни почали використовувати FPV-дрони навіть уночі: що вони вигадали і як захистити ЗСУ

Для нічних нальотів російські військові, за словами експерта, можуть користуватися як бюджетними, так і дорожчими камерами, але це поки що не повноцінні тепловізори.

Російські військові почали застосовувати в зоні бойових дій в Україні FPV-дрони в темний час доби, встановлюючи на них камери нічного бачення. Про це написав фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в четвер, 16 листопада.

Експерт припустив, що для експлуатації своїх безпілотників у нічний час противник може використати два технічні рішення: перше з них — це бюджетна камера RunCam Night Eagle 3, із середньою вартістю 50 доларів, а друге — більш дорогі камери, за які доведеться заплатити вже від 250 до 400 доларів США.

"Ці камери цифрові, не аналогові. Дешевші не працюють у повній темряві: їм потрібні сутінки або яскравий місяць. А дорожчі працюють у темряві, але відстані візуального огляду в них гірші, ніж в аналогового прицілу нічного бачення", — пояснив експерт.

Сергій "Флеш" додав, що поки що російські окупанти не використовують у парі з FPV-коптерами тепловізори, тож захищатися від дронів із "нічними" камерами можна за такою самою схемою, як і від зброї з прицілами нічного бачення (ПНБ). Як розповіла у своєму відеоролику компанія Velmet, щоб уникнути виявлення ПНБ, військовим слід підбирати камуфляж, який за віддзеркаленням не надто відрізняється від довкілля, не носити великих панелей із "липучками" та інших контрастних елементів. Слід заздалегідь перевіряти, наскільки добре видно форму та інше спорядження в приціли.

На початку листопада ми писали про те, що росіяни навчилися краще застосовувати FPV-дрони під час штурмів. Аналітики DeepState зазначили, що ворог не стоїть на місці і продовжує вдосконалювати практику застосування FPV-дронів, унаслідок чого українським військовим потрібно знайти кращі методи боротьби з російськими БПЛА.

Водночас ЗМІ публікували інформацію про те, що ЗСУ втратили перевагу щодо FPV-дронів.Безпілотники-камікадзе спочатку були доволі ефективними і, до того ж, малозатратними. Але зараз і російські війська активно задіюють безпілотники, модифіковані для ведення війни.