На рівні пілотованих літаків: ВПС США хочуть отримати новітні бойові дрони ВСА

Військові просять виділити на нові БПЛА $392 млн у 2024 році, обіцяючи високу ефективність і низьку вартість порівняно з винищувачами F-35.

Військово-повітряні сили США хочуть уже за п'ять років отримати бойові безпілотні літальні апарати Collaborative Combat Aircraft, здатні супроводжувати літаки й допомагати їм у виконанні завдань. Про це повідомляє Breaking Defense.

Головною метою проєкту є підвищення ефективності місій літаків шляхом співпраці з безпілотником. Міністр ВПС США Френк Кендалл, виступаючи на оборонному саміті Politico, уточнив, що виробництво таких БПЛА може початися до 2028 року за умови, що всі процеси підуть за заздалегідь розробленим планом. Програма виробництва CCA буде відносно дешевою, оскільки ціновий фактор є важливим у процесі розробки.

У запиті на 2024 фінансовий рік військова служба запросила $392 млн для програми CCA. Очікується, що загальне фінансування проєкту ведених безпілотників протягом наступних п'яти років досягне $5,8 млрд.

Літальний апарат CCA буде повнорозмірним, але порівняно меншим і легшим, оскільки не потребуватиме кабіни пілота та іншого бортового обладнання. Виробник планує зробити його льотно-технічні характеристики на рівні пілотованих літаків, щоб забезпечити йому можливість працювати з будь-яких аеродромів і навіть автодоріг. Чим відрізняється CCA від пілотованих літаків, це тим, що він матиме лише обмежений набір бортового обладнання та озброєння, але залишиться функціональним для вирішення конкретних завдань. Це зробить технологію доступною і знизить її вартість.

Станом на зараз відомо, що ВПС США хочуть придбати щонайменше 1000 БПЛА для роботи в парі з бойовими літаками F-35 Lightning II і NGAD. Очікується, що один дрон коштуватиме в 3-4 рази дешевше, ніж F-35.

Нагадаємо, міністр ВПС США розкрив деталі секретної програми X-Plane. Розробка літака велася на основі дослідження "Ініціатива домінування". Винищувач буде оснащений сімейством передових систем озброєнь, наприклад, ракетами AIM-260, автономними безпілотниками тощо.

У серпні ми писали про те, що особливі дрони 5GAT допоможуть США збивати нові винищувачі Росії та Китаю. Безпілотники обійдуться Пентагону щонайменше в $77,2 млн. З їхньою допомогою пілоти зможуть вивчити можливості J-20 і Су-57, включно з їхніми засобами РЕБ.