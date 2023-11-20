"30 знищених цілей без напруги": як доповнена реальність зупиняє атаки РФ (відео)

Масове застосування технології доповненої реальності під час війни в Україні почалося з осені 2022 року, уперше FPV для атак із боєприпасом почали застосовувати навесні того самого року.

Оператор FPV-дрона 93 окремої механізованої бригади розповів, що за останній тиждень він знищив кілька десятків російських танків, БМП та іншої бронетехніки. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Буває летимо, і в нас мета — міномет. Але тут їде "беха", але ми спочатку лупимо "беху", потім летимо другим дроном, дивимося, "беха" пошкоджена, вже не їде. За останні 7 днів — 30 знищених цілей, це без напруги навіть", — пояснив він.

Серед цілей українських захисників — логістика, тобто транспорт з особовим складом або припасами, а також вогневі точки, піхота.

За словами бійця, одні бригади ЗСУ передають свій досвід іншим і надалі працюють на одній лінії фронту.

93 бригада використовує FVP з електродетонаторами

"Ми взагалі нічого не знали та мали бути "джавелінщиками", командир каже: "Все, створюється нова рота". Тобто РУБпАК (рота ударних безпілотних авіаційних комплексів)", — пояснив боєць ЗСУ, додавши, що десятка дронів вистачає на день-два.

"На практиці у нас виходить, що ми беремо з собою десять дронів, і 50% потрапляє в ціль", — уточнив український захисник.

Зараз підрозділ дронів шукає нові підходи й насамперед щодо скидів, тобто дронів багаторазового використання, які повертаються.

93 бригада використовує FVP з електродетонаторами, у передній частині дрона розташовано два дроти (електроконтакти), які замикають електричний ланцюг під час зіткнення з ціллю і приводять у дію електродетонатор.

"Взагалі ми за технікою працюємо кумулятивним снарядом, його переробляють також, електродетонатор, плата-ініціація від удару, або ж замикаємо вусами, і від цього він замикає", — пояснив боєць.

FPV (вид від першої особи, — англ.) комплектуються окулярами доповненої реальності — головна їхня відмінність від звичайних коптерів, керованих з дисплея. Окуляри дають можливість пілоту в частині цілеспрямування. Масове застосування технології доповненої реальності під час війни в Україні почалося з осені 2022 року, уперше ж їх для атак із боєприпасом почали застосовувати ще навесні того ж року.

Але як розвідувальні безпілотники, їх використовували кілька років тому.

Аеророзвідка

"Перші FPV-дрони на війні почали застосовувати з 2019-20 рр., коли в продажу з'явилися заводські варіанти компанії DJI. Їх тоді досить ефективно використовували саме для розвідки. На максимальній швидкості 90-100 км/год на висоті 10-15 метрів пролітали вздовж окопів, взводних опорних пунктів, РВП ворогів і, таким чином, проводили розвідку, потім на стоп-кадрах розбирали: хто, де, яке озброєння", — зазначив військовий оглядач Андрій Римарук.

Військовослужбовець Микола занурився в тему FPV у 2016, коли вони тільки почали з'являтися. Тоді на спеціалізованих трасах влаштовували перегони дронів заради розваги.

Український захисник Микола занурився в тему FPV у 2016 році

"Для мене це залишилося як хобі. Але я тоді багаж знань почерпнув. Коли стаєш пілотом, хочеться зібрати найшвидший дрон, тому потрібно добре розбиратися в цій темі. Акумулятори, приймачі, передавачі — все як це підібрати. Тоді потрібно було, щоб цей дрон якомога швидше летів, щоб усіх обігнати. Зараз потрібно, щоб він летів, може, і не дуже швидко, але тягнув на собі хороше навантаження і летів далеко", — пояснив оператор FPV-дрона з окремого штурмового батальйону "Айдар".

Український боєць

"Батальйон стоїть в обороні, тому ми, так би мовити, каруселимо. Дрон вилітає, зависає, у нього закінчується батарея, відсотків 40%, у цей момент вилітає інший, його змінює, той відтягується додому. Таким чином спостерігаємо за переднім краєм", — сказав він.

Перші FPV-дрони на війні почали застосовувати з 2019-20 рр.

Нагадаємо, що "Армія дронів" за тиждень знищила техніки ЗС РФ на мільйони доларів.

Також повідомлялося, що Іран розробив реактивний дрон Shahed-238 у трьох варіантах.