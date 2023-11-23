Самостійно проектує і будує стіни: у Швейцарії створили "розумний" екскаватор (відео)

Роботизована будівельна машина може використовувати цифрове 3D-картографування і штучний інтелект для визначення оптимального розташування кожного каменю в стіні без участі людини.

У Швейцарії створили автономний робот-екскаватор HEAP, який самостійно побудував кам'яну стіну заввишки 6 м і завдовжки 65 м у громадському парку на околиці Цюриха. Інформація про це з'явилася на сайті Швейцарської вищої технічної школи Цюриха в середу, 22 листопада.

Робот був створений на основі 12-тонного екскаватора Menzi Muck M545 — його модифікована вченими версія отримала назву HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose). Під час модифікації машину оснастили системою супутникової навігації, блоком інерціальних вимірювань, модулем управління, а також лідарами на кабіні та екскаваторній стрілі.

Використовуючи датчики, екскаватор може автономно намалювати 3D-карту будівельного майданчика і локалізувати наявні будівельні блоки та каміння для зведення стіни. Спеціально розроблені інструменти та методи машинного зору дають змогу екскаватору сканувати та захоплювати великі камені в безпосередній близькості від нього. Він також може реєструвати їхню приблизну вагу, а також центр ваги. Алгоритм визначає найкраще положення для кожного каменю, а потім екскаватор сам виконує завдання, розміщуючи камені в потрібному місці. Автономна машина може розмістити від 20 до 30 каменів в одній партії.

Ба більше, за словами розробників, екскаватор працює не тільки власне з камінням, а й з уламками, що залишилися після знесення старих будівель. Просканувавши цей матеріал, "розумний" екскаватор знаходить для кожного уламка неправильної форми найоптимальніше місце в кладці. Зазначимо, що творці також оснастили робота лідаром (лазерний локатор, — ред.), за допомогою якого лазери вимірюють відстані, щоб він міг створювати власну 3D-карту будівельного майданчика. Крім того, вони навчили кілька моделей штучного інтелекту, щоб допомогти роботу визначити найкращий спосіб захоплення і розміщення окремих каменів.

Таким чином HEAP побудував кам'яну стіну заввишки 6 м і завдовжки 65 м у громадському парку на околиці Цюріха (Швейцарія). Він також використав велику лопату для автономного планування рельєфу парку у вигляді терас.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо про те, що інженери Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили єдиного у своєму роді робота, здатного "рости". Таку машину можна буде застосовувати в будівництві будівель, складанні транспортних засобів і створенні більших роботів.

А у квітні 2019 року інженери з Дослідницького інституту Вісса при Гарвардському університеті розробили колісного робота Romu, який вміє забивати в ґрунт сталеві шпунтові палі. З таких паль робот може будувати різні укріплення. Наприклад, вони можуть захищати від розмивання береги річок і зміцнювати схили. Так само їх можна використовувати як підпірні стіни під час будівельних робіт.