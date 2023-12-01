"Відповідь на паперовий абсурд": у ЗСУ запустили робота для заповнення документів (відео)

Військовослужбовці зобов'язані витрачати цінний час на заповнення близько 40 журналів, але ніде не вказано, хто саме має тримати кулькову ручку.

Українські військові розробили пристрій, який здатен заповнювати необхідну документацію, ніби людина пише вручну. Відеоогляд на технічний засіб опублікував офіцер Збройних сил України Артем Романюков на своїй особистій сторінці в Facebook у вівторок, 28 листопада.

На розміщених кадрах видно, як техніка заповнює прописним почерком аркуш паперу, тримаючи в механічній "руці" звичайну кулькову ручку. Вона має значно заощадити бійцям час, необхідний для виконання інших завдань у воєнний час.

"Наша симетрична відповідь на паперовий абсурд в армії. Тестуємо новий метод заповнення журналів. Щоб ви розуміли, згідно з керівними документами, кожен із близько 40(!) журналів, які необхідно вести в моєму підрозділі, має заповнюватися "чорнилом або пастою фіолетового, синього, чорного кольорів". Але ніде не вказано, хто має тримати ручку", — підписав відеокадри Артем Романюков.

У коментарях до опублікованого посту він пояснив, що за основу "робота-письменника" було взято друкарську машину для малювання ручкою CCE-A4. На популярному маркетплейсі AliExpress таку можна придбати за 4 275 грн. Щоб зробити роботу робота придатною для українських реалій, військовим довелося додати моноконтурний український шрифт.

"Він собі пише. А ти займаєшся своїми справами. Єдиний челендж — моноконтурний український шрифт. Але це раз зробив і забув", — зазначив Артем Романюков.

Він також додав, що робот вийшов не зовсім автономним: попри те, що машина добре справляється з письмовою роботою, їй потрібна допомога людини в тому, щоб перевертати аркуші або замінювати їх на чисті.

Нагадаємо, що у 2015 році в США створили "самописну" друкарську машинку. Надбудова для звичайної друкарської машинки являє собою 48 соленоїдів, закріплених на платі та підключених до мікроконтролера Arduino Uno. Контролер, зокрема, підключається до комп'ютера. Соленоїди механічно натискають на потрібну клавішу в потрібний момент часу.

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