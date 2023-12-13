Фіксований інтернет частково поновлено: у "Київстар" хочуть відновити мережу протягом дня (відео)

Директорка з комунікацій компанії Анна Захараш повідомила, що їм допомагають міжнародні партнери — компанії Microsoft, Cisco, Ericsson.

Директорка із корпоративних комунікацій компанії "Київстар" Анна Захараш оголосила, що частково відновлено фіксований інтернет для фізичних осіб. Про це вона повідомила у середу, 13 грудня, на каналі "Київ24.news".

"Дійсно, нам вдалося частково відновити фіксований інтернет. Ми працюємо над тим, щоб сьогодні протягом дня продовжувати відновлювати нашу мережу", — сказала директорка з комунікацій.

Захараш додала, що відновлювати роботу "Київстару" допомагають міжнародні партнери — компанії, серед яких Microsoft, Cisco, Ericsson.

Крім того, вона зазначила, що компанія досить обережно ставиться до будь-яких прогнозів щодо термінів відновлення мережі, оскільки це була наймасованіша з усіх атак на оператора мобільного зв’язку, яка мала дуже серйозні наслідки.

"Проте ми постійно стежимо за перебігом подій та інформуємо наших абонентів стосовно того, що наразі відбувається", — уточнила Захараш.

Наслідки кібератаки — що відомо

Зазначається, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Крім того, СБУ повідомило, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Йдеться про угруповання "Cолнцепек".

"Воно є хакерським підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", — зазначила у своєму повідомленні СБУ.

При цьому у компанії "Київстар" додали, що чутки про нібито знищення комп'ютерів і серверів компанії — це просто фейк. І запевнили, що вся абонентська інформація та персональні дані у безпеці.

"Системи, в яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки", — запевнили у "Київстарі".

Раніше ми повідомляли про те, що оператор зв'язку "Київстар" спростовує заяви російських хакерів "Солнцепек" про крадіжку користувацької інформації. Компанія стверджує, що кіберзлочинці не змогли отримати доступ до систем зберігання цих даних.

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