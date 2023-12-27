Не фарба, а зовсім інший матеріал: військовий розкрив загадку чорних "Шахедів" (фото)

У Росії сильно переробили іранські безпілотники, зробивши їх легкими, міцними та чорними, збільшивши при цьому вагу вибухівки, вважає військовослужбовець Сергій "Флеш".

Чорні безпілотники-камікадзе типу Shahed, якими віднедавна російська армія атакує Україну, ймовірно, створені з матеріалів на основі вуглеволокна. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український військовий зв'язківець та експерт з радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов ("Флеш"), який вивчив уламки збитих літальних апаратів.

За його словами, у виробництві цього БПЛА було використано зовсім інший тип матеріалів, ніж у дронах Shahed іранського виробництва. Ба більше, чорного кольору виробу надавала не фарба, як вважали раніше, а спеціальний матеріал, з якого його було виготовлено.

Зверху і знизу уламків виявився чорний шар товщиною 1 мм, а всередині був світлий наповнювач товщиною 4 мм. Він виявився схожим на дуже щільний пінополістирол. А чорні шари, за словами Сергія "Флеша", нагадували щось схоже на склотканину, просочену епоксидною смолою. Усе це робить конструкцію дрона одночасно і легкою, і міцною.

"Здивувало, що цей матеріал містить якийсь вміст металу в якомусь вигляді. Мій металошукач на нього злегка реагує. Ймовірно, таки чорний матеріал це вуглеволокно", — написав експерт.

Відповідаючи на запитання, навіщо росіянам знадобилося модернізувати безпілотники, Сергій Бескрестнов зупинився на думці, що це було потрібно для збільшення маси вибухівки. Тому вони полегшили основний матеріал без задумки зробити Shahed невидимим" для сил ППО, як це передбачалося раніше.

Також військовий зв'язківець вважає, що росіяни зовсім не створювали матеріал для "чорного Shahed" самостійно, а придбали вже готовий. Так, на сайті, посилання на який вказав експерт, можна придбати легкі сендвіч-листи з вуглецевого волокна з прозорою епоксидною матрицею і серцевиною. Їх можна легко фрезерувати, розпилювати або різати гідроабразивним струменем. Лист, товщиною в 3 мм і з габаритами 700 x 530 мм, можна купити за 255,23 € (10,6 тис грн, — ред.).

Уламки дрона Shahed, роями яких ЗС РФ атакують Україну Уламки дрона Shahed, роями яких ЗС РФ атакують Україну Уламки дрона Shahed, роями яких ЗС РФ атакують Україну Уламки дрона Shahed, роями яких ЗС РФ атакують Україну

Нагадаємо, 25 листопада Росія вперше вдарила по Києву "чорними Шахедами". Окупанти на своїх медіаресурсах писали, що навмисно використовували Shahed-136 (у російській версії — "Герань", — ред.), пофарбовані в чорний колір. За їхньою версією, це було зроблено тому, що таке маскування може ускладнювати їх виявлення на тлі нічного неба за допомогою прожектора, який є основним засобом виявлення для мобільних груп ППО.

Також ми писали про те, що ЗСУ озвучили особливості "чорних Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, використання деяких матеріалів для покриття безпілотників ускладнює роботу протиповітряної оборони України та дає змогу окупантам оперувати своїми дронамі в темряві непомітно.