Знищить будь-який танк із Росії: ЗСУ отримають українську версію дронів "Ланцет" (відео)

Унікальність БПЛА полягає в системі штучного інтелекту, яка дає йому змогу знаходити цілі автономно. Незабаром творці обіцяють поставити новий двигун, щоб він долетів навіть до Москви.

Україна розробила і почала виробництво нових ударних дронів на основі технології російського безпілотника "Ланцет". Про сучасний безпілотний літальний апарат йдеться у відео, опублікованому експертом в авіаційній сфері Ксав'є Тітельманом у YouTube.

За словами автора відеоролика, який під час своєї останньої поїздки в Україну відвідав центр розробки інноваційного безпілотника, здатного ефективно вражати та знищувати різну бронетехніку. Дрон літакового типу має середній розмір і виготовлений з використанням доступних компонентів — їх можна знайти в господарських магазинах. БПЛА має традиційну конструкцію з довгим фюзеляжем із крилами, розташованими зверху, і V-подібним хвостом.

Унікальність цього дрона полягає в системі штучного інтелекту, яка дає йому змогу ідентифікувати потенційні цілі за колірною схемою. Оператори можуть вибирати цілі на своїх екранах управління, що дає змогу автономно переміщатися до цілі й атакувати її навіть у разі втрати зв'язку з пультом управління. Ця функція гарантує 100-відсотковий успіх під час знищення цілей, зокрема й рухомих.

Безпілотник розрахований на повну автономність. План його польоту програмується заздалегідь, що дозволяє йому функціонувати як автономна ракета, а це дає значну стратегічну перевагу в сучасних сценаріях ведення війни. У передній частині кумулятивний боєприпас, який, за словами розробників, може знищувати сучасні танки.

Експерт зазначає, що ЗСУ схвалили версію безпілотника з електродвигуном, і великосерійне виробництво вже почалося. Крім стандартної моделі, розробники працюють над створенням далекобійної версії безпілотника, що працює на тепловому двигуні. Це дасть змогу безпілотнику долати кілька сотень кілометрів, що в перспективі дасть йому змогу дістатися з центральної частини України до Москви. Наразі ця версія перебуває на стадії розробки, і перед нею стоїть завдання працювати на екстремальних висотах, як дуже високих, так і дуже низьких.

Безпілотник літакового типу здатний вражати броньовану техніку противника Фото: Скриншот

Технічні характеристики "українського Ланцета":

маса — 1,5 кг без корисного навантаження;

дальність польоту — від 20 до 50 км;

швидкість — від 20 до 50 км;

двигун — електродвигун у задній частині фюзеляжу;

оснащення — оптична система для навігації;

корисне навантаження — системи перешкод GPS, камери денного і нічного бачення, датчик GNSS ;

; запуск — за допомогою катапультної рампи (за типом запуску БПЛА "Орлан-10");

ціна — від 5 до 12 тис. євро.

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали про те, що військові випробували нові боєприпаси для FPV-дронів. Вони протестували кілька видів боєприпасів, які під силу нести й скидати коптерам: осколково-фугасні снаряди, гранати та ВОГи. Ці боєприпаси призначені для знищення ворожих цілей, таких як піхота і техніка.

Крім того, не так давно ЗСУ розповіли про успіхи дронів Backfire за рік роботи. Бійцям загону "Злі птахи" за допомогою безпілотного комплексу вдалося вразити артилерійські системи, засоби радіоелектронної боротьби, легкоброньовану техніку, реактивні системи залпового вогню, пункти спостереження і зосередження особового складу, вантажівки, склади боєкомплектів, легкову і неброньовану техніку російської армії.