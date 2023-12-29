Небезпечний вірус таємно заражає сотні тисяч смартфонів: які додатки не можна встановлювати
Ігри, гороскопи, програми для підвищення продуктивності містять шкідливе ПЗ Xamalicious, здатне захопити повний контроль над пристроєм.
Експерти з кібербезпеки виявили в операційній системі Android нову вразливість, яка дає змогу заражати смартфони та планшети через додатки і здійснює низку шкідливих дій. Про небезпечну загрозу користувачів попередила компанія McAfee Mobile, передає The hacker news.
Шкідлива програма, що отримала назву Xamalicious, розроблена з використанням платформи з відкритим вихідним кодом Xamarin. Вона збирає метадані про зламаний пристрій і зв'язується з сервером управління і контролю (C2) і, отримавши "схвалення", переходить до другого етапу: проникає глибше і отримує повний контроль над пристроєм. Це дає їй можливість виконувати такі дії, як натискання на рекламу, перехід за шкідливими посиланнями, встановлення застосунків. І все це без відома користувачів.
Шкідливе програмне забезпечення Xamalicious зазвичай маскується під додатки для здоров'я, ігри, гороскопи та програми для підвищення продуктивності. Усі заражені додатки запитували у користувачів доступ до додаткової інформації.
Експерти з McAfee Mobile виявили 25 додатків, що містять це шкідливе ПЗ. Деякі додатки було розміщено в офіційному магазині Google Play із середини 2020 року, їх було встановлено щонайменше 327 тис. разів. Більшість випадків зараження зареєстровано в Бразилії, Аргентині, Великій Британії, Австралії, США, Мексиці, у деяких країнах Європи.
Ось список небезпечних додатків, які не можна встановлювати і запускати:
- Essential Horoscope для Android (com.anomenforyou.essentialhoroscope)
- 3D Skin Editor for PE Minecraft (com.littleray.skineditorforpeminecraft)
- Logo Maker Pro (com.vyblystudio.dotslinkpuzzles)
- Повторювач автоматичного натискання (com.autoclickrepeater.free)
- Калькулятор калорій Count Easy (com.lakhinstudio.counteasycaloriecalculator)
- Sound Volume Extender (com.muranogames.easyworkoutsathome)
- LetterLink (com.regaliusgames.llinkgame)
- НУМЕРОЛОГІЯ: ОСОБИСТИЙ ГОРОСКОП & ЧИСЛОВІСНІ ПРОРОКОЗІЇ (com.Ushak.NPHOROSCOPENUMBER)
- Step Keeper: Easy Pedometer (com.browgames.stepkeepereasymeter)
- Track Your Sleep (com.shvetsStudio.trackYourSleep)
- Sound Volume Booster (com.devapps.soundvolumebooster)
- Астрологічний навігатор: щоденний гороскоп і Таро (com.Osinko.HoroscopeTaro)
- Універсальний калькулятор (com.Potap64.universalcalculator)
На першому етапі впровадження "вірус" самостійно оновлював основний файл пакета Android (APK), а це означає, що Xamalicious можна використовувати як шпигунське ПЗ або банківський троян без будь-якої взаємодії з користувачем.
Компанія Google заявила, що її сервіс Play Protect захищає користувачів Android від шкідливих програм як у Play Store, так і поза ним. У такому разі юзери мали отримати попередження про те, що додаток, який вони завантажують, — небезпечний.
"Якщо у користувача вже було встановлено один із цих додатків, що містить шкідливе ПЗ, він отримував попередження, і воно автоматично видалялося з його пристрою, — додали в Google. — Якщо користувач спробує встановити застосунок із цим виявленим шкідливим ПЗ, він отримає попередження, і встановлення застосунку буде заблоковано".
Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова функція, яка дасть змогу автоматично постити контент у популярну соцмережу — Instagram.