Росія може таємно збирати бойові дрони в Криму, але не все так просто, — експерти

Одночасно з виробництвом російська влада може проводити приховану мобілізацію під приводом підготовки операторів БПЛА.

У Криму відсутній достатній рівень цивільних технологій і виробництва, щоб окупанти змогли здійснювати повний цикл складання безпілотних літальних апаратів. Таку думку висловив співзасновник групи компаній DronUA Февзі Аметов у коментарі "Крим.Реалії".

Виробництво дронів у Криму

Він вважає, що для розробки високоінтелектуальних пристроїв, таких як дрони, необхідні професійні центри для досліджень і розробок, яких на території анексованого півострова немає. Тому, на думку експерта, може йтися лише про кустарне виробництво дронів.

"Якщо ми говоримо про високоінтелектуальні пристрої (дрони, — ред.), там справді необхідні професійні R&D-центри. з урахуванням підприємств або групи людей. Але, на мою думку, в цьому конкретному випадку заяви кримської окупаційної влади стосуються саме "гаражного виробництва", коли "патріотично налаштовані групи людей" можуть організовуватися і збирати FPV дрони", — сказав Февзі Аметов.

Він додав, що такі дрони можуть збиратися з китайських компонентів і вироблятися в будь-якому місці. Тому експерт не вірить у можливість високотехнологічного виробництва дронів у Криму, оскільки там немає необхідної інфраструктури. Однак співзасновник DronUA вважає, що таке виробництво потенційно можливе в Московській області та Санкт-Петербурзі, де є історично закладені кластери.

Однак у питанні дронобудівництва в Криму існує й інша думка. Під час підготовки матеріалу журналісти "Крим.Реалії" на правах анонімності поспілкувалися з експертом з-поміж українських вчених і конструкторів техніки, який висловила протилежну Февзі Аметову думку.

Аналітик вказав на можливість отримання військових дронів у Криму шляхом доукомплектування цивільних FPV апаратів і зазначив, що цивільні дрони можуть бути змінені і використані у військових цілях. Це можливо тому, що їхні деталі можуть бути застосовані для встановлення вибухових пристроїв або систем скидання.

"Створення в Криму підприємств або організацій для складання цивільних дронів є замаскованою спробою виробляти військові дрони і відправляти такі саморобки на фронт, оскільки фронт розташований у безпосередній близькості від Криму. Для Росії — це спосіб збирати дрони на території з "не до кінця зрозумілим юридичним статусом", — зазначив експерт.

Оператори БПЛА і прихована мобілізація в Криму: що кажуть експерти

Крім виробництва безпілотних літальних апаратів у тих чи інших масштабах, у Криму останнім часом активізувалася підготовка операторів дронів, що може побічно вказувати на приховану мобілізацію на території анексованого РФ півострова.

"Звичайно це — мобілізація. Якщо влада залучає до цієї діяльності центри навчання, то в будь-якому разі туди йде молодь для формування певної основи. Я впевнений, що так відбувається і в них — вони залучають молодь для того, щоб формувати в неї відповідні навички", — розповів у коментарі медіа Февзі Аметов.

За його словами, люди йдуть у ці школи як за своєю ініціативою, так і усвідомлюючи можливість призову на військову службу. Але використання підготовлених пілотів БПЛА для задоволення цивільних потреб у Криму викликає сумніви у співрозмовника ЗМІ. Він зазначив, що в окупованому Криму вже не було інфраструктури для цивільного використання дронів, і в умовах війни та закритого повітряного простору неправдоподібно, що хтось витратить кошти на нові технології для цивільного застосування.

З практиком Февзі Аметовим погоджується й експерт з-поміж українських учених і конструкторів техніки, який побажав залишитися невідомим.

"У цьому є сенс, оскільки в окупованому Криму ті, хто підтримує Росію, не є настільки фанатиками, щоб одразу йти воювати на фронті. Припускаю, що така підготовка відбувається не зовсім у добровільному порядку. Ба більше, їх можуть нібито готувати як "операторів дронів", а насправді надалі використовуватимуть як "гарматне м'ясо", — зазначив експерт.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року стало відомо, що окупанти хочуть запустити в Севастополі центр зі створення дронів. На думку експертів, такому рішенню посприяла одна з найвагоміших причин: через низку санкцій РФ більше не може діставати необхідні для виробництва безпілотників комплектуючі. Йдеться насамперед про мікросхеми та високоякісні оптичні системи.

Дещо раніше ми також писали про те, що в Москві планують створити ще 11 центрів зі складання та розробки безпілотників. Станом на зараз у російській столиці вже відкрито центр безпілотних авіаційних систем на базі індустріального парку "Руднево".