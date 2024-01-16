Росіянам не сховатися в тилу: українці створили "розумний" VTOL-дрон Buntar Aeroshace

Новий український безпілотник може злітати і сідати вертикально, а також не втрачає управління під впливом ворожих систем РЕБ.

В Україні створили новий розвідувальний безпілотник Buntar Aerospace з розумною системою управління, який допоможе Силам оборони знищувати російські війська навіть у глибокому тилу. Про це повідомив один із засновників проєкту Богдан Сас на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 15 січня.

Над створенням цього безпілотного літального апарату команда працювала останні шість місяців. Станом на зараз уже проведено перші польові випробування і розробники готують РЕБ-стійкий дрон до бойових місій, до виконання яких приступлять у березні.

За словами Богдана Саса, ідея створення дрона-розвідника з сумною системою управління виникла з потреби збільшити кількість виконаних розвідувальних місій на великій глибині в тилу ворога. Адже кожна успішно виконана місія — це знищена система ППО, РЕБ, командний пункт або склад боєприпасів.

Поки що про Buntar Aerospace відомо небагато. На опублікованому в соціальній мережі фото безпілотник "розмитий" з міркувань безпеки, проте в коментарях до посту Богдан Сас підтвердив, що йдеться про VTOL-безпілотник. Це означає, що новий БПЛА — це дрон літакового типу, який належить до типу повітряних суден вертикального зльоту і посадки. Такі безпілотники можуть злітати і сідати за нульової горизонтальної швидкості, використовуючи тягу двигуна, спрямовану вертикально. Принциповою відмінністю VTOL від різних гвинтокрилих машин є те, що в режимі горизонтального польоту на крейсерській швидкості, як і в літака традиційної схеми, підйомну силу створює нерухоме крило.

Більше подробиць про новий стійкий до засобів радіоелектронної боротьби дрон розробник пообіцяв повідомити дещо пізніше. Він також уточнив, що команда творців безпілотника працює в сукупності над трьома продуктами зі сфери БПЛА для військових.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року ми писали про те, що в Києві створили РЕБ-стійкий дрон "Шкіпер". Безпілотник уже використовували в бойових умовах, і він виявився досить ефективним, запевняють розробники.

А наприкінці жовтня 2023 року ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.