ШІ взяв під контроль групу бойових дронів MQ-20 Avenger: як це сталося і до чого призвело

Безпілотники під керівництвом ШІ виконали бойове повітряне патрулювання, виявлення, ідентифікацію, стеження, наведення на ціль і ураження кількох цілей за різними сценаріями.

Компанія Scientific Systems у листопаді 2023 року успішно провела льотні випробування, під час яких система штучного інтелекту Collaborative Mission Autonomy (CMA) самостійно керувала військовими безпілотними літальними апаратами MQ-20 Avenger. Інформація про це з'явилася на сайті компанії-розробника.

Програмне забезпечення для автономної роботи Scientific Systems, встановлене на всіх платформах MQ-20, керувало безпілотниками під час виконання місії з боротьби з авіацією, вирішуючи проблеми зв'язку та координації дронів. Випробування містили реалістичну імітацію повітряного бою, що охоплювала бойове патрулювання, виявлення, ідентифікацію, стеження, наведення на ціль і ураження кількох цілей за різними сценаріями.

Використовуючи поєднання платформ, сенсорів і ефекторів LVC, учасники випробувань моделювали непередбачувані обставини в польоті та непередбачувані ситуації, як-от перебої у зв'язку, втрата товаришів по команді та позиціювання ворожої загрози. Програмне забезпечення Collaborative Mission Autonomy, що включає штучний інтелект (AI) і машинне навчання (ML), продемонструвало здатність автономно переплановувати й перекоординувати постановку завдань і позиціювання навіть без участі операторів-людей.

За словами розробників, ці льотні випробування є лише останнім прикладом того, як Scientific Systems успішно інтегрує і демонструє своє програмне забезпечення для спільної автономної роботи на сторонніх платформах в оперативних контекстах, що мають відношення до Міністерства оборони США. Більш ранні програми випробувальних польотів Scientific Systems успішно продемонстрували виконання різних завдань класу "повітря-земля" і наземної підтримки.

Безпілотники MQ-20 Avenger, які використовували в цих випробуваннях, — це мультифункціональні дрони, які виконують не тільки розвідку, а й можуть завдавати ударів по техніці ворога за допомогою потужних ракет типу Hellfire. Avenger здатний розвивати максимальну швидкість 740 км/год і перебувати в повітрі до 20 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські дрони з ШІ роблять війну більш смертоносною. Український ШІ не буде націлюватися на людей зовсім. Його завдання спрямувати дрон на ціль, обрану людиною, якщо сигнал з оператором було втрачено.

А на початку травня 2023 року стало відомо про те, що перший дрон під повним управлінням ШІ з'явився в небі. Безпілотник повністю керувався спеціальною станцією Skydio Dock, яка самостійно контролює безпілотник. Така станція на основі ШІ може запускати дрон у радіусі п'яти кілометрів і садити з точністю до 11 сантиметрів від обраного об'єкта.