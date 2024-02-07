Як отримати більше прибутку за допомогою біткойнів у 2024 році?

Пасивні способи доходу стали актуальними в наш час, особливо з огляду на останні роки пандемії та різної кризи. З огляду на нестабільний час і становище у світі, хочеться вкласти гроші кудись і отримати стабільний пасивний щоденний дохід.

Хмарний майнінг є надійним та ефективним способом отримання доходу, про нього ми сьогодні й розповімо.

Біткоїн сьогодні є платіжним засобом, його добувають, продають і купують, стежачи за курсом щодня. Віднедавна його почали використовувати як інструмент для видобутку заробітку з нього. Однак традиційним способом добути біткоїн важко і дорого через свої фінансові витрати на обладнання. Хмарний майнінг — це видобуток біткоїна без зайвих фінансових витрат і без складних знань.

Яку платформу хмарного майнінгу обрати?

Звичайно ж SunMiner! Вона є одним із лідерів серед платформ, зараз понад 9,5 мільйона юзерів по всьому світу довіряють свої гроші компанії. Ось вам 8 причин почати працювати з платформою просто зараз:

1) Технічна підтримка. Цілодобова підтримка досвідчених фахівців, які допоможуть вирішити будь-яку проблему за кілька хвилин.

2) Немає зайвих витрат. Вам не потрібно купувати обладнання, навчання. Ви платите тільки за хеш потужності.

3) Виплати. Автоматичні виплати через особистий кабінет, схвалення заявки на виведення менше 5 хвилин. Виплати відбуваються цілодобово.

4) Вибір пакета. Великий вибір пакетів сервісів і хешрейт 10EH/s.

5) Надійність. Сервіс працює з 2019 року, високий рівень надійності. Тут працюють висококваліфіковані фахівці.

6) Проста реєстрація. Реєстрація на сайті в один клік. Що дає змогу швидко створити акаунт і почати заробляти.

7) Легально. Все легально, у компанії є всі необхідні ліцензії та дозволи у Великобританії.

8) Бонуси. За реєстрацію нового користувача дають 10 доларів відразу на акаунт з якими можна почати заробляти.

Не забувайте, що додаткову інформацію про хмарний майнінг ви можете знайти на сайті SUNminer.com.

У компанії також є свій офіційний додаток Sunminer на телефон, завантажити з google play, apple store.

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