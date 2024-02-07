Не хочуть залежати від Китаю: у РФ створюють свої електродвигуни для бойових дронів

Силові установки "Сарма", "Хіус", "Баргузин", "Култук" відрізняються за потужністю і низкою інших параметрів, щоправда, невідомо яких.

Російська компанія "Улан-Уденське приладобудівне виробниче об'єднання" (входить до складу "Ростеха") заявила про розробку електричних двигунів для бойових дронів, передає ТАСС.

Як заявили розробники, двигуни матимуть різну потужність, що дасть можливість встановити їх на БПЛА різних розмірів і типів. ТАСС також пише, що партія дослідних зразків проходить заводські тести і підкреслює, що силові установки зібрані з російських комплектуючих на 100%.

Генеральний директор "Улан-Уденського приладобудівного виробничого об'єднання" зазначив, що нові електродвигуни розроблено в 4-х модифікаціях, кожна з яких отримала своє кодове ім'я "на честь байкальських вітрів": "Сарма", "Хіус", "Баргузин", "Култук". Відрізняються силові установки за показниками потужності та іншими критеріями, однак за якими саме, топ-менеджер не сказав. Він лише навів як приклад електродвигун "Сарма", який може привести в дію дрон вагою до 11 кг.

На підприємстві збираються випускати двигуни і для сервоприводів (сервопривід — механізм, що встановлює і фіксує робочий орган обладнання в заданих положеннях, переміщати його відповідно до заданої програми. Переміщення не єдине завдання пристроїв, вони можуть підтримувати необхідний момент на валу за нульової швидкості обертання вала, — ред.). А в "Ростехе" додали, що новинки допоможуть знизити залежність РФ від західних технологій.

Раніше ми повідомляли, що нова російська система РЛС працюватиме проти дронів. У Росії почали масово виробляти системи пошуку і супроводу малих літаків і дронів. Система знаходить і стежить одночасно за багатьма дронами.