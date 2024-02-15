"Покрова" приземляє "Шахеди": чому Україна не б'є по Росії трофейними дронами

До рук українців вже потрапили кілька цілих ударних безпілотників, запущених росіянами. Експерти кажуть, що можна їх переробити і повернути окупантам, але робити цього не варто з кількох причин.

Система радіоелектронної боротьби "Покрова" час від часу змушує дрони-камікадзе "Шахед" приземлятися без вибуху. Куди вони потім діваються і чи можна їх повернути окупантам, запустивши на територію Росії? Фокус звернувся за відповідями до експертів.

Трофейний "Шахед" — велика удача

Безпілотники "Шахед" добре захищені від радіоперешкод. По-перше, у збитих екземплярах неодноразово знаходили блоки "Комета-М", які перевіряють сигнали навігації й відсуюють так званий "шум", що перебиває сигнали від супутників GPS і змушує БПЛА "губитися" в просторі. Ще 2023 року очільник управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко заявив, ніби Сили оборони знайшли спосіб долати такий захист, хоча й зазначив, що з часом РФ може замінити систему на іншу.

Навіть якщо "Шахед" потрапляє під вплив систем РЕБ, то продовжує летіти до вказаної цілі завдяки інерціальній системі навігації — набору датчиків, що приблизно підтримують курс. Вона вельми неточна, оскільки постійно накопичує похибки і змушує дрон дедалі сильніше відхилятися, але щойно апарат виходить із зони дії перешкод, то знову під'єднується до GPS, отримує свої точні координати і повертається на маршрут.

Українські військові знайшли дрон "Шахед" у полі Фото: t.me/fediienko_oleksandr

Секрет успіху в тому, щоб "Шахед" постійно перебував під впливом РЕБ, тоді він або промахнеться по цілі, або ж кружлятиме в повітрі, доки не закінчиться паливо. За словами українського військового Сергія Безкрестнова з позивним "Флеш", для цього необхідно придушити сигнали GPS поруч із потенційною ціллю, наприклад, об'єктом енергетичної інфраструктури.

Ще у вересні 2023 року засновник "Антидрон Україна", проєкту з виробництва засобів РЕБ для Сил оборони, Сергій Герасим'юк поділився з Фокусом ідеєю, що "Шахед" можна спрямувати в малонаселений район і приземлити на "черево", використовуючи технологію "спуфінгу", тобто підміни координат і показника висоти. Тоді таких випадків відомо не було, проте в листопаді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (нині у відставці) у своєму есе поділився цікавими деталями про розгортання загальнодержавної системи "Покрова". За словами військового, вона якраз і задіює "спуфінг", пригнічуючи супутникову навігацію "на всій лінії зіткнення і на більшій частині території України".

Таким чином приземляти "Шахеди" цілком реально, що доводять неодноразові випадки захоплення майже цілих екземплярів, з одним із них президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. А 9 лютого Національна поліція опублікувала фото БПЛА, знайденого в полі на території Дніпропетровської області, але наголосила: "Це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона".

БПЛА "Шахед" знайшли в Дніпропетровській області Фото: Національна поліція

Повернути "Шахед" відправнику: чи реально це?

Сергій Герасимюк у коментарі Фокусу звернув увагу, що алгоритми і деталі роботи системи "Покрова" досі невідомі. Згідно з припущенням інженера, вона використовує "динамічний спуфінг із підміною висоти" — це пояснює випадки приземлення цілих "Шахедів", оскільки вони фактично самі сідають на "черево".

"Поступова підміна висоти в далеких від населених пунктів районах викликає досить м'яку посадку", — зазначив виробник засобів РЕБ. Однак тут же зазначив, що масово садити безпілотники типу "Шахед" не вийде, оскільки для цього потрібна координована технічно складна процедура.

Безпілотник Shahed захопили і вивчили в Україні Фото: itc.ua

Співзасновник компанії DroneUA, експерт у сфері безпілотників Валерій Яковенко повідомив, що Україна постійно покращує свої технології радіоелектронної боротьби, тож буде ще більше новин про нейтралізацію російського обладнання українськими засобами. Йдеться не лише про поширення станцій для створення радіоперешкод, а й технічні можливості впливати на компоненти, які Росія ставить на свої пристрої. Якщо говорити про запуск "Шахедів" по об'єктах у РФ, то це можливо, але простіше створити свої власні далекобійні дрони, ніж переробити трофейні.

"Останнім часом можна помітити, що малочутливе обладнання почало системно "не долітати" до своїх цілей. Попри те, що обладнання просте і примітивне, можливість для перепрограмування контролерів закрита, але технічно замінити системи автопілотів можна. Проте зусилля, пов'язані з цим, можна порівняти з роботою, що ведеться для створення власного виробництва і нових пристроїв для захисту України, тому ворожі дрони добре вивчати для реверсного інжинірингу і для пошуку підсанкційних компонентів, постачання яких неприпустиме для створення терористичного обладнання", — підсумував Валерій Яковенко.

Український інженер, розробник ударних безпілотників "Кобра" (Cobra) Віталій Бризгалов у бесіді з Фокусом також заявив, що перепрограмувати захоплений "Шахед" і застосувати проти Росії в теорії можливо — для цього необхідно його відремонтувати і замінити електроніку. Ось тільки цілих "Шахедів" приземляється дуже мало, та й ті одиниці заповзятливі українці часом розбирають на трофеї для подальшого продажу в інтернеті. І справді, на одному з майданчиків розміщено оголошення про продаж трофейного двигуна. Навіть дрон, який безпечно сів на землю під впливом "спуфінгу", все ще небезпечний, адже бойова частина ризикує вибухнути в будь-який момент, додав Віталій.