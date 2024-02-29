Швидша за SSD та аналоги: Samsung створила революційну карту пам'яті SD Express на 256 ГБ

Нова карта пам'яті в 1,4 раза випереджає SATA SSD та у 4-8 рази — карти UHS-1 за швидкістю зчитування. Новинка з'явиться у продажі вже у 2024 році.

Нова карта пам’яті Samsung SD Express формату microSD місткістю 256 ГБ набагато швидша за накопичувачі SATA SSD та у чотири рази швидша за SD-карти UHS-1. Компанія анонсувала її на своєму сайті.

Послідовне читання з нової карти SD Express відбувається зі швидкістю 800 МБ/с у той час, як максимальна швидкість твердотілих накопичувачів SATA, які встановлюються в ПК та ноутбуки, становить до 560 МБ/с. також це у чотири рази швидше, ніж зчитування з професійних карт пам’яті UHS-1, які сягають швидкості передавання даних до 200 МБ/с (у більшості випадків — до 104 МБ/с).

Дизайн з низьким споживанням енергії та вбудована мікропрограма оптимізації та керування температурою роблять карти microSD з технологією SD Express еквівалентними деяким SSD. Samsung вдалося підвищити швидкість зчитування до 985 МБ/с, проте такі накопичувачі поки недоступні у комерційних зразках. Технологія Dynamic Thermal Guard підтримує прийнятну температуру навіть під час тривалих сесій використання.

Samsung SD Express microSD 256 ГБ Фото: Samsung

Компанія каже, що вперше в галузі представила таку високопродуктивну картку microSD з інтерфейсом SD Express. Пристрій став результатом успішної співпраці з одним з корпоративних клієнтів для створення кастомного продукту.

Новий знімний накопичувач для смартфонів, фотоапаратів, іншої портативної техніки та для всіх пристроїв, які працюють з картками microSD, здатний значно прискорити відкриття та копіювання файлів, а також запуск з них програм або ігор.

Samsung не повідомляла, скільки буде коштувати нове покоління карт SD Express. Відомо лише, що карти з’являться на ринку пізніше у 2024 році.

Карта microSD на 1 ТБ стандарту UHS-1

Також Samsung анонсувала карту microSD обсягом 1 ТБ з використанням багатошарової пам’яті V-NAND восьмого покоління, яка складається з восьми нашарувань та реалізує характеристики, раніше можливі лише на SSD.

Карта Samsung microSD на 1 ТБ стандарту UHS-1 Фото: Samsung

Анонсована карта пам’яті microSD на 1 ТБ пройшла суворе тестування та має захист від екстремальних температур, води, зношування, падінь, магнітного поля та рентгена. Вона з’явиться у третьому кварталі цього року.

Раніше повідомлялося, що нові смартфони Samsung Galaxy S24 Ultra мають швидшу пам'ять, ніж iPhone 15. Проте карти пам'яті зараз підтримують далеко не всі смартфони.