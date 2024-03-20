Дрони від держави: офіцер ЗСУ розповів про постачання на фронт та яких БПЛА не вистачає

Держава дійсно збільшила постачання дронів до ЗСУ, але отримати їх можуть не всі. Надходження деяких типів безпілотників збільшилося у рази, однак деяких гостро не вистачає.

На початку 2024 року держава надає FPV-дрони досвідченим військовим підрозділам, покращилася ситуація з БПЛА дальнього радіуса дії, але все ще не вистачає розвідувальних безпілотників. Про це розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegaram-каналі "Офіцер".

Військовий поділився враженнями з фронту про те, як змінилася ситуація на полі бою, коли держава почала приділяти більше уваги постачанню дронів. За його словами, держава дійсно почала постачати дрони, але дає їх лише результативним у їхньому використанні частинам. На думку офіцера, це пов’язано з принципом доцільного використання ресурсів.

"Кажу лише те, що бачив у військах, а бачив я наступне: держава дійсно дає FPV-дрони, поки лише досвідченим та результативним РУБАКам, хлопці знають про що я кажу. Так, щоб отримати ці дрони потрібно довести, що ти профі та що можеш на своїй дільниці ефективно їх використовувати", — зазначає "Алекс" (РУБпАК — рота ударних безпілотних авіаційних комплексів).

Лейтенант ЗСУ каже, що ті частини, які отримають дрони від держави, вже можуть збільшити кількість запусків дронів-камікадзе на день у 4-5 разів порівняно з початком року. Щоправда, при цьому треба враховувати й постачання від волонтерів.

Очевидним він вважає покращення ситуації з БПЛА дальньої дії. Атаки на об’єкти у Росії, які останнім часом можна спостерігати ледь не щодня, свідчать про нарощування виробництва.

"Тепер майже кожен ранок ще кращий, бо або бачимо НПЗ, що палає в Росії, або скарги росіян. Стабільно запускаємо по декілька десятків на день аналоги ворожих шахедів і це ми тільки вийшли на більш менш стабільне виробництво, далі будемо нарощувати з кожним днем. Тому запалає ще краще", — розповідає військовий.

Проте державне постачання дронів має й недоліки. За словами "Алекса", росіяни опинилися далеко по переду у застосуванні безпілотних літаків типу "крило". Він відзначив такі моделі окупантів, як "Орлан" та Zala.

"Ми маємо з адекватних лише "Лелеку", масовість якої у військах під великим питанням, коли "Орлани" у росіян розхідний матеріал і є в різних варіаціях", — каже лейтенант.

"Весільні мавіки", тобто квадрокоптери з камерами для спостереження і ведення розвідки, за словами військового, забезпечують виключно волонтери або військовослужбовці за власні кошти. Це при тому, що такі дрони, як він каже, здійснюють левову частину розвідки та коригування вогню. Їхнє застосування разом з дронами-бомбардувальниками дозволяє відбивати по кілька штурмів російських окупантів на день.

Загальну ситуацію лейтенант ЗСУ "Алекс" оцінює як "непоганий заділ" для подальшого розвитку. Він наголошує на розвитку наукової складової у виробництві дронів та наявність нових перспективних моделей.

Наведена думка в основному збігатися зі словами іншого військового. Нагадаємо, на початку травня Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92, теж розповів про зміни у держаному забезпеченні дронами. Проте він вважає помилковою тактику постачання лише в успішні частини. На думку комбата, це заважає отримати навички та здобути успіх іншим підрозділам.