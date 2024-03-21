Що потрібно для виготовлення 2 млн дронів на рік: в Мінцифри розраховують на допомогу Заходу

Україна здатна виробляти більшість дронів сама, але потребує фінансової допомоги та складників. Також партнери могли б допомогти з деякими типами БПЛА.

Україна могла б виробляти 2 мільйони безпілотників на рік за умови додаткової фінансової підтримки з боку США, інших західних урядів та приватних громадян. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

В одному з інтерв'ю Михайло Федоров сказав, що український уряд "контрактує набагато менше, ніж наші підприємства здатні виконати", оскільки не має достатньо коштів. Він наполягав на подальших пожертвуваннях на підтримку війни.

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників", — каже Федоров та стверджує, що ще є потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів безпілотників.

Україна зазнає дедалі більшого тиску на передовій російсько-української війни, оскільки Конгрес США відмовляється дати "зелене світло" для пакета військової допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів та звертається до вітчизняних технологій безпілотників.

Міністр зазначив, що понад 200 українських компаній працюють у сфері безпілотних літальних апаратів, які виготовляють широкий спектр безпілотних літальних систем. За його словами, із систем, які використовуються на полі бою, "понад 90% цих безпілотників виробляються в Україні".

В результаті, за словами Федорова, Україна стала майже самодостатньою у складанні безпілотників, за винятком комерційних квадрокоптерів для розвідки. Однак компоненти завжди повинні надходити з-за кордону, додав він.

Безпосередній виклик у секторі безпілотників був фінансовим. Федоров визнав, що Україна відчуває брак фінансової допомоги з боку США. Європа допомагала, наприклад, минулого тижня Велика Британія заявила, що витратить 325 мільйонів фунтів стерлінгів на купівлю щонайменше 10 000 безпілотників для української армії.

Основна частина безпілотників, які використовуються на передовій, — це дешеві легкі FPV-дрони за кількасот доларів, якими керують дистанційно, хоча вони мають деякі обмеження. Малі безпілотники зазвичай можуть нести лише відносно невелику кількість вибухівки та, за словами міністра, не можуть стати заміною артилерії. Україні як і раніше не вистачає артилерійських боєприпасів, основної зброї війни, причому, згідно з новою оцінкою, Росія виробляє 250 000 снарядів на місяць — на думку НАТО, втричі більше, ніж на Заході.

Проте відносний успіх України в галузі безпілотних літальних апаратів став, як стверджує Федоров, способом боротися за увагу громадян різних країн, який він описав як частину "субсфери війни, інформаційної сфери".

Історії про морські безпілотники, зокрема, за словами міністра, стала ефективним способом продати світовій громадськості боротьбу України, в той час, коли є занепокоєння щодо появи втоми від України, особливо у США. Минулого місяця Україна потопила російський корвет "Ивановец" та оприлюднила кадри атаки з потопленням корабля.

Інші типи безпілотників, які Федоров відзначив як важливі у військових діях, включають розвідувальні дрони та великі ударні БПЛА, в отриманні яких західні компанії можуть бути особливо корисні.

Федоров додає, що найважливішою нішею є дрони-камікадзе, які працюють на відстані понад 40 км та використовують комп’ютерне бачення для остаточного наведення. Комп’ютерний зір — властивість, яка дозволяє безпілотникам приймати рішення щодо цілей на полі бою в реальному часі.

На цьому тижні повідомлялося, що ЗСУ вже отримали українські FPV-дрони з автонаведенням, які уражають цілі, захищені РЕБ. На наданому військовими відео дрон майстерно вражає російський танк.