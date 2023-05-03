Польща зняла заборону імпорту агропродуктів з України: в ЄС знайшли альтернативу

За даними польських ЗМІ, скасування обмежень на ввезення українських продуктів пов'язане із врегулюванням логістичних проблем у країнах Східної Європи з боку Євросоюзу.

У вівторок, 2 травня, у Польщі скасували рішення щодо заборони ввезення сільгосппродукції з України. Про це говорить постанова міністра розвитку та технологій Польщі.

У документі зазначається, що раніше введені обмеження на імпорт українських агропродуктів буде знято з моменту оголошення постанови.

Як зазначає польський портал TVN24, до переліку заборонених для ввезення українських продуктів раніше входили зернові культури, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон, коноплі, фрукти, овочі, вина, продукти тваринного походження та багато інших товарів.

За словами журналістів, скасовані обмеження будуть замінені контрзаходами ЄС щодо товарів з України, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника.

Так, 2 травня Європейська комісія вирішила тимчасово обмежити експорт згаданих продуктів з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Ці заходи були введені у зв'язку з логістичними проблемами з українською агропродукцією у країнах Східної Європи. Обмеження ЄС продовжаться до 5 червня 2023 року. При цьому Україна все ще може торгувати з рештою країн ЄС та здійснювати транзит своїх сільськогосподарських товарів через сусідні країни.

Нагадаємо, що 28 березня прем'єр-міністри Румунії та Польщі заявили про початок переговорів із Європейською комісією щодо запровадження механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб захистити інтереси місцевих фермерів від напливу дешевого імпорту.

Ми також писали про те, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава розв'язали проблему з експортом українського зерна через Польщу, який викликав невдоволення серед аграріїв. При цьому український лідер не уточнив, не уточнив, як саме вирішуватиметься питання.