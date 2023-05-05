Зарплати в Україні: у НБУ розповіли, коли роботодавці почнуть платити більше

У НБУ вважають, що 2023 року, після різкого обвалу 2022 року, зростання реальних зарплат відновиться, але їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.

Рівень середньої номінальної зарплати в Україні цього року зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, – на 3,7%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року.

Зазначається, що зростання реальних зарплат все ще стримуватиме високоінфляційне середовище, але при цьому номінальні зарплати зростатимуть щорічно двозначними темпами.

Як прогнозує НБУ, 2023 року зарплати українців підвищаться завдяки подальшій адаптації бізнес-сектору до роботи в умовах високих ризиків. Також на рівень зарплат впливатиме м'яка фіскальна політика. Надалі основним чинником стане підвищення попиту робочої сили в умовах прискорення економічного зростання.

"Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників, у тому числі й із закордонними роботодавцями, що стане вагомим фактором для подальшого зростання заробітних плат. У зв'язку з цим очікується зростання різниці у зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили", — сказано у прогнозі.

Також у Нацбанку вважають, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні – на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні – на 4,3%.

Зазначимо, що локальні українські компанії та малий та середній бізнес часто не мають таких ресурсів і можливостей для підтримки своїх працівників як великі роботодавці, особливо з міжнародними акціонерами. Але практики провідних компаній задають ринку праці орієнтир, який іншим підприємствам доводиться рівнятися у конкуренції за персонал. Все тому, як з'ясував Фокус у своєму огляді, на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівників із великим досвідом роботи.

Ще Фокус розповідав про те, кого шукають та скільки готові платити українські роботодавці у 2023 році.