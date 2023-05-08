В черговий раз: РФ заблокувала "Зернову ініціативу", — Мінрозвитку

Інспекції у територіальних водах Туреччини очікують 90 суден. РФ заявляє, що дасть судам "зелене світло" лише в тому випадку, якщо буде знято санкції на продаж російських мінеральних добрив.

Росія заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій суден, що входять до Чорного моря та беруть участь у "Зерновій угоді". Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 8 травня.

"Російська Федерація вкотре фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної Угоди", — йдеться в офіційному повідомленні профільного міністерства.

У Міністерстві розвитку уточнили, що станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини чекає 90 суден. З них 62 судна, які йдуть до українських портів, щоб завантажитися зерном.

Своєю чергою Росія заявляє про те, що не продовжуватиме "зернову угоду" після 18 травня і розриває документ, підписаний минулого року країнами-учасницями переговорів у Туреччині. Офіційна Москва вимагає анулювати санкції на експорт російського зерна та добрив.

Крім того, турецька сторона висловлює надію на те, що країни-учасниці порозуміються і суховантажі, що знаходяться в Чорному морі, отримають "зелене світло" для завантаження зерном і відправлення в порти призначення.

"Сподіваюся на продовження зернової угоди, шанси щодо цього є. У цьому напрямі вживаються необхідні зусилля", — сказав офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин у неділю, 7 травня.

Нагадаємо, 3 травня в Туреччині озвучили деталі зернових переговорів за участю України та РФ. У турецькому Міністерстві оборони наголосили, що офіційна Анкара зацікавлена у продовженні зернової угоди, яка важлива не лише для підтримки країн, що потребують цього, а й для регіонального світу.

Зауважимо, що 25 квітня Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди".

Днем пізніше, 26 квітня через саботаж РФ 4 судна не змогли залишити порти Чорноморськ, Одеса і Південний і змушені були чекати на узгодження проходу в додатковий час. Після чого Росія в черговий раз призупинила дію "зернової" угоди.